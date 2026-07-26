Prefeito Ferreti (E) recepcionando o cônsul-geral da França, no Rio, Eric Tallon - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti (E) recepcionando o cônsul-geral da França, no Rio, Eric Tallon Divulgação/PMAR

Publicado 26/07/2026 12:20

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis recebeu, nessa semana (24), o cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, Eric Tallon, em um encontro realizado no Observatório Nuclear. A visita teve como objetivo fortalecer as relações entre o município e o país europeu, ampliar oportunidades de cooperação, criar novas parcerias e aproximar uma das cidades do país, com destaque para Ilha Grande no ranking internacional , dos principais destinos dos visitantes do mercado turístico francês.

A programação começou com a execução do Hino Nacional Brasileiro pela banda do Colégio Naval. Na sequência, representantes do município apresentaram as principais características de Angra dos Reis, destacando os atrativos turísticos e as potencialidades da cidade.

O encontro também contou com uma apresentação do Coral Kyringue Vya’a, da Aldeia Sapukai Guarani, que levou aos convidados uma demonstração da riqueza cultural e da diversidade que integram a identidade de Angra dos Reis.

O prefeito Cláudio Ferreti ressaltou que a aproximação com a França pode abrir novas oportunidades de cooperação e contribuir para a promoção do município no cenário internacional.

— Angra tem belezas naturais conhecidas mundialmente, mas também uma história, uma cultura e uma diversidade muito rica. Receber o cônsul-geral da França é uma oportunidade de apresentarmos um pouco mais da nossa cidade e, principalmente, estreitarmos essa relação, buscando novas parcerias e criando pontes que possam trazer resultados para Angra. Queremos que cada vez mais franceses conheçam e escolham o nosso município como destino — afirmou.

Para o superintendente de Fomento ao Trade Turístico, Ulisses Covas, a visita representa uma oportunidade para ampliar a divulgação dos atrativos da cidade e fortalecer a conexão com o turista francês.

— Temos um destino muito completo, que reúne natureza, ilhas, praias, história, cultura, gastronomia e diferentes experiências. Esse encontro é importante para mostrarmos todo esse potencial e avançarmos na aproximação com o mercado francês. Queremos ampliar a presença de Angra no exterior e trabalhar para que mais turistas franceses conheçam tudo o que a nossa cidade tem a oferecer — destacou.

Eric Tallon agradeceu a recepção e afirmou ter ficado encantado com as belezas naturais e a diversidade cultural do município. Segundo o cônsul-geral, a relação histórica entre França e Brasil pode favorecer novas iniciativas de aproximação e cooperação.

— Foi uma satisfação conhecer mais de perto Angra dos Reis, sua diversidade cultural e todo o potencial turístico do município. A França e o Brasil mantêm uma relação histórica, e encontros como este são importantes para aproximarmos ainda mais nossos territórios, identificarmos oportunidades de cooperação e fortalecermos os laços entre franceses e brasileiros. Angra é um destino com muitos atrativos e acredito que há boas possibilidades de ampliarmos essa conexão — afirmou.