Suspeita sendo levada à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Suspeita sendo levada à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 21/07/2026 12:17

Angra dos Reis - Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil terminou na prisão de dois suspeitos, um homem de 36 anos e uma mulher de 34 anos, ocorrida na madrugada de sexta-feira (17), no bairro do Frade, em Angra dos Reis. Eles são apontados como suspeitos na morte de um jovem de 20 anos, na localidade. A ocorrência segundo a polícia está ligada ao tráfico de drogas.

Segundo as investigações, o crime pode estar relacionado a conflitos internos de uma organização criminosa que atua na região. Após o homicídio, as equipes policiais realizaram diligências e cruzaram informações até localizar os dois suspeitos poucas horas depois do ocorrido.

Ainda segundo informações da polícia no dia anterior a ocorrência, o suspeito teria ido na casa da vítima e retirado uma arma que pertencia ao jovem e a entregou a uma mulher, identificada como "vapor", repassando a liderança do tráfico.

A dupla foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada pelos crimes de homicídio qualificado e associação ao tráfico de drogas. As investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar outros possíveis envolvidos, além de apreender materiais que possam contribuir para o esclarecimento do caso.