Suspeita sendo levada à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil
Dois suspeitos são presos por morte de jovem de 20 anos em Angra
Ação conjunta das polícias Civil e Militar ocorreu após investigações sobre o homicídio registrado no Frade; caso pode ter relação com disputa interna de organização criminosa
Parque Mambucaba reforça campanha por descarte correto de resíduos
Moradores receberam orientações sobre os dias da coleta de lixo e os locais adequados para o descarte de resíduos e entulhos no bairro
Leão-marinho é visto descansando em praia da Ilha Grande, em Angra
Mamífero marinho apareceu na Praia de Parnaioca para descansar durante deslocamento e moradores orientam visitantes a manter distância do animal
Corpo de cozinheira desaparecida é reconhecido pelo filho no IML Angra dos Reis
Berenice Ramos, de 60 anos, estava desaparecida desde junho em Ubatuba; ex-patroa segue presa e será ouvida novamente pela Polícia Civil
Angra convoca 73 professores para reforço escolar na rede
Profissionais atuarão no Programa Novas Oportunidades de Aprendizagem, voltado à recomposição de conteúdos de alunos do 7º ao 9º ano no segundo semestre de 2026
Caiçara desaparecido na Trilha da Parnaioca é encontrado vivo após uma semana, na Ilha Grande
Elizeu Cardoso, de 61 anos, foi localizado debilitado no costão próximo à Praia de Parnaioca após sete dias de buscas com apoio de aeronave, embarcações e cães farejadores
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