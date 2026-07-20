Confira o horário de coleta do bairro - Divulgação/Reprodução Rede Social

Confira o horário de coleta do bairroDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 20/07/2026 18:13

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Subprefeitura do Parque Mambucaba, realizou na última semana uma ação de conscientização para incentivar o descarte correto de resíduos e contribuir para um bairro mais limpo, organizado e saudável. Durante a mobilização, equipes percorreram as ruas orientando moradores sobre a importância de respeitar os dias da coleta de lixo e utilizar os pontos adequados para o descarte de entulhos e materiais recicláveis.

Segundo o subprefeito do Parque Mambucaba, Heraldo França, apesar dos avanços, ainda são encontrados sacos de lixo colocados nas vias em dias sem coleta, o que favorece o rompimento das embalagens e o acúmulo de sujeira nas ruas.

— Faço um apelo para que a população faça sua parte: coloque o lixo para fora apenas nos dias da coleta, para que possamos ter um bairro cada vez mais limpo e bem cuidado — destacou.

A administração municipal alerta que o descarte irregular de resíduos traz prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente, favorecendo a proliferação de ratos, moscas e do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, o lixo acumulado pode obstruir bueiros e aumentar o risco de alagamentos durante períodos de chuva.

No Parque Mambucaba, a coleta de lixo domiciliar ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras. A recomendação é que os moradores coloquem os resíduos em frente às residências apenas nesses dias. Caso o caminhão da coleta não passe pela localidade, a população pode registrar a ocorrência junto ao Centro de Controle Operacional de Limpeza Urbana (CCO) pelo telefone (24) 99917-7003.

O bairro também conta com dois locais para o descarte adequado de resíduos. A Área de Transbordo e Triagem (ATT), localizada na Rua Tom Jobim, Travessa Irmã Dulce, recebe entulhos e resíduos de obras diariamente, das 7h às 17h. Já o Ecoponto do Parque Mambucaba, situado na Avenida Francisco Magalhães de Castro, Travessa Mato Grosso, nº 104, ao lado da Regional, recebe materiais recicláveis, óleo de cozinha usado e pequenos volumes de entulho, funcionando de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 16h.