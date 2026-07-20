Prefeito Ferreti (E) e o secretário de Educação Paulo Fortunato - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti (E) e o secretário de Educação Paulo FortunatoDivulgação/PMAR

Publicado 20/07/2026 12:51

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis publicou no Boletim Oficial nº 2400, dessa sexta-feira (17), a convocação de 73 professores do cargo de Docente I para atuar no Programa Novas Oportunidades de Aprendizagem. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a recomposição das aprendizagens de estudantes da rede municipal de ensino que apresentam dificuldades no processo educacional.

Os profissionais convocados irão desenvolver atividades com alunos do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, com foco principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. As ações serão realizadas no contraturno escolar durante o segundo semestre letivo de 2026, oferecendo acompanhamento pedagógico complementar para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes.

Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Executiva de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Cônegos de Bittencourt, nº 108, no Centro, observando as datas e horários estabelecidos no Boletim Oficial. A organização do cronograma busca garantir um atendimento ordenado e evitar aglomerações.

Além da apresentação presencial, os convocados precisam cumprir as etapas admissionais previstas no Portal do Servidor. A documentação e os formulários exigidos deverão ser enviados digitalmente em até cinco dias corridos após a convocação, com análise realizada nos cinco dias úteis seguintes.

Entre as exigências, os documentos pessoais devem ser digitalizados em formato PDF, a partir dos originais, de forma legível e com tamanho máximo de 750 KB por arquivo. Também é necessário anexar uma foto 3x4 em formato JPG. Os formulários obrigatórios devem ser preenchidos digitalmente, impressos, assinados, datados e digitalizados separadamente em PDF, incluindo as declarações de acúmulo de cargo e de auxílio federal.

Os candidatos que ainda não possuem conta corrente no Bradesco deverão apresentar o formulário de abertura de conta bancária no dia da convocação. Todas as orientações sobre a documentação e os procedimentos admissionais estão disponíveis no Portal do Servidor da Prefeitura de Angra dos Reis. Em caso de dúvidas, os convocados podem entrar em contato com a Secretaria Executiva de Recursos Humanos pelo telefone (24) 3365-7766.