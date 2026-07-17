Acidente no Parque Mambucaba - Divulgação/Reprodução Rede Social

Acidente no Parque MambucabaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 17/07/2026 23:43

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo uma motocicleta, um carro e um guincho da CCR RioSP deixou três pessoas feridas nesta sexta-feira (17), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. A colisão ocorreu na altura do km 491, na pista sentido Rio de Janeiro. Outro acidente envolvendo motoclista também foi registrado na noite de hoje, na altura do Parque Mambucaba. Vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital da cidade.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia, no primeiro acidente o motociclista fazia uma curva quando se deparou com um guincho da empresa parado na faixa de rolamento para a remoção de um galho de árvore. Sem conseguir frear a tempo, ele bateu na traseira do veículo, perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e ainda atingiu um carro.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves, enquanto a passageira teve ferimentos moderados. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba. Já o motorista do guincho também ficou ferido, com lesões leves. Ele recebeu atendimento da equipe do Samu e foi levado para a mesma unidade hospitalar.

Durante o atendimento da ocorrência, a faixa da direita da rodovia precisou ser interditada, provocando alterações no tráfego. A pista foi totalmente liberada ainda pela manhã, quando o fluxo de veículos já seguia normalmente, sem registro de congestionamentos.

O segundo acidente também na rodovia Rio-Santos, na altura do Parque Mambucaba, foi nesta noite, e envolveu um carro de passeio e uma motocicleta. Na colisão os veículos ficaram atravessados na pista, interditando uma das vias, durante o atendimento e remoção da vítima pela equipe do Samu. Corpo de Bombeiros, PM e equipe da CCR, estavam no local. Não há informação do estado de saúde e nem do hospital onde a vítima foi encaminhada.