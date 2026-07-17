Dona Zefa - Divulgação/PMAR

Dona ZefaDivulgação/PMAR

Publicado 17/07/2026 12:45

Circulado Divulgação/PMAR Ilha Grande - A Vila do Abraão, na Ilha Grande, será palco de três dias de muita música, dança e tradição com o Arraiá du Abraão, promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O evento acontece entre sexta-feira (17) e domingo (19), com programação gratuita que reúne shows de forró, apresentações de quadrilhas juninas e barracas com comidas e bebidas típicas.

Raíz do Sana Divulgação/PMAR

A abertura da festa será na sexta-feira (17), às 20h, com o Forró du Brão. Em seguida, o grupo junino Dito Peres se apresenta e, encerrando a primeira noite, sobe ao palco a banda Raiz do Sana, um dos principais nomes do forró no estado do Rio de Janeiro, com 28 anos de carreira.

No sábado (18), a programação começa com o Trio Saragaço, seguido pela apresentação da quadrilha JuniArt. O encerramento da noite ficará por conta do Trio Dona Zefa, que leva ao público clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, além de músicas autorais.

O último dia de festa, no domingo (19), terá início com o Trio Cariri. Na sequência, o grupo junino Zé Buscapé sobe ao palco e, fechando o Arraiá du Abraão, a banda Circuladô de Fulô, uma das principais referências do forró universitário no Brasil, promete animar o público com sucessos como Águas Mansas e A Sol, a Lis e o Beija-Flor.

Programação

Sexta-feira (17)

20h – Forró du Brão

21h – Grupo junino Dito Peres

22h30 – Raiz do Sana

Sábado (18)

20h – Trio Saragaço

21h – Grupo junino JuniArt

22h30 – Dona Zefa

Domingo (19)

20h – Trio Cariri

21h – Grupo junino Zé Buscapé

22h – Circuladô de Fulô.