Dona ZefaDivulgação/PMAR

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Jaciara Santos
Circulado - Divulgação/PMAR
CirculadoDivulgação/PMAR
Ilha Grande - A Vila do Abraão, na Ilha Grande, será palco de três dias de muita música, dança e tradição com o Arraiá du Abraão, promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O evento acontece entre sexta-feira (17) e domingo (19), com programação gratuita que reúne shows de forró, apresentações de quadrilhas juninas e barracas com comidas e bebidas típicas.
Raíz do Sana - Divulgação/PMAR
Raíz do SanaDivulgação/PMAR
A abertura da festa será na sexta-feira (17), às 20h, com o Forró du Brão. Em seguida, o grupo junino Dito Peres se apresenta e, encerrando a primeira noite, sobe ao palco a banda Raiz do Sana, um dos principais nomes do forró no estado do Rio de Janeiro, com 28 anos de carreira.
No sábado (18), a programação começa com o Trio Saragaço, seguido pela apresentação da quadrilha JuniArt. O encerramento da noite ficará por conta do Trio Dona Zefa, que leva ao público clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, além de músicas autorais.
 
O último dia de festa, no domingo (19), terá início com o Trio Cariri. Na sequência, o grupo junino Zé Buscapé sobe ao palco e, fechando o Arraiá du Abraão, a banda Circuladô de Fulô, uma das principais referências do forró universitário no Brasil, promete animar o público com sucessos como Águas Mansas e A Sol, a Lis e o Beija-Flor.
Programação
Sexta-feira (17)
20h – Forró du Brão
21h – Grupo junino Dito Peres
22h30 – Raiz do Sana
Sábado (18)
20h – Trio Saragaço
21h – Grupo junino JuniArt
22h30 – Dona Zefa
Domingo (19)
20h – Trio Cariri
21h – Grupo junino Zé Buscapé
22h – Circuladô de Fulô.
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