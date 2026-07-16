Talento descoberto no gramado do Angra Esporte Clube para o mundoDivulgação/Atleta
Foragido por homicídio em MG é preso pela Polícia Civil em Angra
Homem de 41 anos era procurado desde 2021, resistiu à prisão e ainda ameaçou de morte os policiais durante a abordagem em uma loja no Parque das Palmeiras
Operação encontra irregularidades em clínicas odontológicas de Angra
Fiscalização do Procon-RJ, Sedcon e CRO-RJ identificou oferta de suposto plano sem registro e outras irregularidades após denúncias
Garotos da base do Angra são aprovados pelo Flamengo e vão ao Azuriz
Yago da Conceição, de 14 anos, e Daniel Reis, de 11, foram aprovados após avaliação no Ninho do Urubu e iniciarão período de formação no clube paranaense parceiro do Flamengo
"Agente Jovem da Defesa Civil" inicia edição 2026 em Angra dos Reis
Projeto reúne estudantes em atividades de prevenção, educação ambiental, primeiros socorros e cidadania durante as férias escolares
Mulher procurada por tráfico é presa pela PM no Bracuí, em Angra
Suspeita de 25 anos, conhecida como "Arlequina do Bracuí", tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi encaminhada à 166ª DP
Nova ATT amplia gestão de resíduos e limpeza urbana em Angra dos Reis
Equipamento na Gamboinha do Belém recebe resíduos da construção civil, combate o descarte irregular e fortalece as ações de preservação ambiental no município
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