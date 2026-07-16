Talento descoberto no gramado do Angra Esporte Clube para o mundo - Divulgação/Atleta

Talento descoberto no gramado do Angra Esporte Clube para o mundoDivulgação/Atleta

Publicado 16/07/2026 12:15 | Atualizado 16/07/2026 12:58

Angra dos Reis - O técnico das categorias de base do Flamengo, Mateus Monteiro, esteve em Angra dos Reis, Há cerca de três meses, para observar jovens atletas do Angra Esporte Clube, durante uma peneira realizada no Estádio Municipal, no Balneário. O trabalho rendeu frutos e dois jogadores da equipe angrense foram aprovados em uma recente avaliação no Ninho do Urubu.

Responsável por lapidar os mais jovens integrantes da equipe de base do rubro-negro Divulgação/Atletas

Os escolhidos foram Yago da Conceição, (14) e Daniel Reis, (11), que já embarcaram para o Paraná, onde passarão por um período de desenvolvimento no Azuriz Futebol Clube, sediado em Pato Branco. O clube é reconhecido nacionalmente pela formação de atletas e mantém parceria com o Flamengo.

Morador do bairro Pro-Morar, Yago atua como lateral-direito e também pode jogar como volante. Já Daniel, que reside no Morro da Cruz, também se destaca na lateral-direita. A oportunidade representa um importante passo na trajetória dos dois jovens, de periferia da cidade e que agora terão a chance de aprimorar a formação em um ambiente de alto rendimento.

Para José Belo, o Dé, coordenador das categorias de base do Angra Esporte Clube, a conquista dos atletas serve de inspiração para os demais jovens da equipe.

-Os garotos do Angra Esporte Clube precisam continuar sonhando com voos maiores, que podem levá-los a grandes clubes do Brasil e enxergarem no horizonte as possibilidades de seguirem uma carreira de sucesso no futebol. Nós teremos certamente muitas outras oportunidades para essa garotada com a presença de outros observadores em futuras peneiras - destacou Dé.

A aprovação dos dois atletas reforça o trabalho desenvolvido nas categorias de base do Angra Esporte Clube e evidencia o potencial dos jovens talentos da periferia angrense, que agora ganham a oportunidade de seguir em busca do sonho de se tornarem jogadores profissionais.