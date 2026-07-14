As crianças receberam instruções de Defesa Civil no Parque da Cidade - Divulgação/PMAR

As crianças receberam instruções de Defesa Civil no Parque da CidadeDivulgação/PMAR

Publicado 14/07/2026 19:49

Angra dos Reis - A edição 2026 do Projeto Agente Jovem de Defesa Civil de Angra começou nesta terça-feira (14), com uma cerimônia de boas-vindas na Escola Municipal Júlio César Larangeira, no Parque das Palmeiras. Promovida pela Prefeitura de Angra dos Reis, a iniciativa reúne estudantes da rede municipal de ensino em uma programação voltada à prevenção de riscos, cidadania, educação ambiental e integração com a natureza durante o período de férias escolares.

As primeiras turmas participaram de um momento cívico, com a execução dos hinos Nacional, de Angra dos Reis e da Defesa Civil. Em seguida, os alunos seguiram para o Parque da Cidade, onde realizaram atividades práticas sobre riscos geológicos, conheceram o ponto mais alto do parque e participaram de uma trilha integrativa.

A programação também contou com oficinas de primeiros socorros e geologia, promovidas em parceria com o Cemaden Municipal, além de uma visita ao Horto Municipal. No local, os participantes receberam mudas de espécies nativas, que foram plantadas no Parque da Cidade como forma de incentivar a preservação ambiental e o cuidado com os espaços públicos.

As atividades da primeira turma seguem até sexta-feira (17). Um novo grupo inicia a programação no dia 21 de julho, e o encerramento da edição 2026 está marcado para o dia 24 de julho, no Estádio Municipal, no Balneário.

Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., o projeto fortalece a formação de cidadãos preparados para enfrentar situações de risco e atuar como multiplicadores da cultura da prevenção.

Reconhecido nacionalmente pelo Ministério das Cidades, o Projeto Agente Jovem de Defesa Civil tornou-se referência na formação de crianças e adolescentes para a prevenção de desastres, priorizando estudantes que vivem em áreas mais vulneráveis a riscos geológicos e hidrológicos.

Entre os participantes, Anthony Souza, de 11 anos, morador da Japuíba e aluno do 6º ano da Escola Municipal Cleusa Jordão, demonstrou entusiasmo com as atividades. Ele destacou a expectativa para a prática de rapel e afirmou que pretende compartilhar com a família os conhecimentos adquiridos sobre prevenção e preservação da natureza.