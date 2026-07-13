Angra está entre os principais destinos náuticos do Brasil - Divulgação/PMAR

Angra está entre os principais destinos náuticos do BrasilDivulgação/PMAR

Publicado 13/07/2026 10:43 | Atualizado 13/07/2026 10:50

Costa Verde - Angra dos Reis recebeu, nesse fim de semana, a terceira edição do Yamaha Day, evento náutico que reuniu mais de 300 motos aquáticas na Praia do Anil. Realizada no sábado (11) e no domingo (12), a programação atraiu moradores e turistas, fortalecendo o turismo, aquecendo a economia local e consolidando o município como um dos principais destinos náuticos do Brasil.

Praia do Anil palco do Yamaha Day Divulgação/PMAR

Durante os dois dias de evento, o público acompanhou a concentração das embarcações na orla da Praia do Anil, a saída dos passeios pelas águas da Baía da Ilha Grande e uma programação musical que animou os participantes. A iniciativa também promoveu integração e confraternização entre os amantes da navegação.

No domingo (12), o prefeito Cláudio Ferreti, a primeira-dama Beth Brito e os vereadores Titi Brasil e Dudu do Turismo prestigiaram o evento, recepcionando participantes e visitantes. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubinho Metalúrgico, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo e da economia de Angra dos Reis.

Mar de Angra, cenário belíssimo para o Yamaha Day Divulgação/PMAR

Segundo o secretário, a Prefeitura parabeniza os organizadores do Yamaha Day pela realização do encontro, que reuniu mais de 300 motos aquáticas nas águas do município e contribuiu para movimentar diversos setores da economia local. Ele também reconheceu o trabalho da vereadora Titi Brasil e da organizadora Danimar pela idealização do evento.