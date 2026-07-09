Fábio JR. (centro) secretário municipal de Defesa Civil - Divulgação/PMAR

Fábio JR. (centro) secretário municipal de Defesa CivilDivulgação/PMAR

Publicado 09/07/2026 21:08 | Atualizado 09/07/2026 21:13

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis celebra 46 anos de atuação dedicados à proteção da população, à prevenção de desastres e à resposta rápida em situações de emergência. Ao longo de mais de quatro décadas, a instituição consolidou-se como uma das principais referências da administração municipal no enfrentamento de eventos climáticos, deslizamentos, alagamentos, ressacas e demais ocorrências que exigem planejamento, monitoramento e ações eficientes.

Prevenção nas comunidades Divulgação/PMAR

O trabalho desenvolvido pela equipe vai além dos momentos de crise. Diariamente, são realizadas vistorias técnicas, fiscalização de áreas de risco, monitoramento meteorológico, elaboração de planos de contingência, capacitação de comunidades, simulados de evacuação, campanhas educativas e ações integradas com órgãos municipais, estadual e federal.

Distribuição de informativos sobre procedimentos em prevenção a desastres Divulgação/PMAR

Em um município com características geográficas complexas, cercado por montanhas, Mata Atlântica, extenso litoral, um dos maiores estaleiros da América do Sul, duas usinas nucleares e o Terminal da Baía da Ilha Grande (Tebig), a Defesa Civil exerce papel estratégico na proteção da população e na gestão de riscos.

Os investimentos em tecnologia, qualificação profissional e integração entre instituições vêm fortalecendo a capacidade de resposta do município diante dos desafios provocados pelas mudanças climáticas e pelos eventos extremos, cada vez mais frequentes na região.

Além da atuação operacional, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil tem ampliado o diálogo com as comunidades, incentivando a participação popular na elaboração dos Planos de Contingência, promovendo encontros comunitários e desenvolvendo projetos de educação preventiva em diversos bairros, contribuindo para formar uma população mais preparada para agir com segurança em situações de emergência.

Equipe em campo diariamente na prevenção de acidentes e orientação aos moradores Divulgação/PMAR

O prefeito Cláudio Ferreti destacou a importância da instituição e homenageou os profissionais que atuam na Defesa Civil.

-Celebrar os 46 anos da Defesa Civil é reconhecer o trabalho de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado com a nossa população. Nossa gestão continuará investindo em estrutura, tecnologia e capacitação para que Angra dos Reis esteja cada vez mais preparada para enfrentar os desafios climáticos e proteger vidas - afirmou.

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., servidor de carreira da Prefeitura, ressaltou que a história da instituição foi construída por gerações de profissionais comprometidos com o serviço público.

-Temos muito orgulho dessa trajetória. Nossa missão é proteger vidas, e isso exige planejamento, responsabilidade, capacitação constante e uma relação de confiança com a população. Seguiremos trabalhando diariamente para que a prevenção seja sempre o nosso maior instrumento de segurança - destacou.

Corrida da Defesa Civil reuniu centenas de pessoas entre atletas e amadores Divulgação

Como parte das comemorações pelos 46 anos da Defesa Civil, a Prefeitura promove nesta quinta-feira a 7ª Corrida da Defesa Civil. A prova teve percurso de seis quilômetros, com largada e chegada na Rua Dr. Álvaro Pessoa, nos fundos da sede da secretaria. A concentração dos atletas foi às 18h, com reunião técnica às 19h45 e a largada às 20h. A conclusão da prova pelos mais de 400 inscritos terminou ainda pouco, antes das 21h.