Ferro-velho no Belém - Divulgação/Polícia Ambiental

Ferro-velho no BelémDivulgação/Polícia Ambiental

Publicado 08/07/2026 13:07 | Atualizado 08/07/2026 13:11

Angra dos Reis - Uma ação da Polícia Ambiental identificou, nessa terça-feira (7) um ferro-velho funcionando de forma irregular no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis. A fiscalização foi realizada após uma denúncia encaminhada ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

Segundo a Polícia Ambiental, durante a inspeção os agentes encontraram grande quantidade de lixo espalhado, três prensas de grande porte, motores de geladeira e diversos recipientes com água acumulada. As condições do local representavam elevado risco para a proliferação de vetores de doenças e comprometiam uma área de aproximadamente 400 metros quadrados.

Ainda de acordo com a corporação, o estabelecimento operava sem a autorização necessária. O proprietário foi conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado após os procedimentos legais. O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável por apurar as irregularidades constatadas durante a fiscalização.