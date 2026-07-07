Trabalho está sendo realizado no Pontal, Parque Belém, Japuíba e Rio do Choro, no centro da cidade - Divulgação/PMAR

Trabalho está sendo realizado no Pontal, Parque Belém, Japuíba e Rio do Choro, no centro da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 07/07/2026 18:24 | Atualizado 07/07/2026 21:47

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, intensificou as ações preventivas de desassoreamento de rios e desobstrução das redes de drenagem em diferentes bairros do município. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzir os riscos de alagamentos e minimizar a ocorrência de inundações durante o período de chuvas.

Atualmente, os serviços de desassoreamento estão sendo realizados nos rios dos bairros Pontal, Parque Belém e Japuíba, além da foz do Rio do Choro, na região central da cidade. As equipes executam a retirada de sedimentos, areia, lama e outros materiais acumulados no leito dos rios, melhorando a fluidez da água e contribuindo para o funcionamento adequado do sistema de drenagem.

Além disso, a Secretaria promove a desobstrução das redes de drenagem nos bairros do Frade, Camorim e Monsuaba, bem como em outras localidades que recebem manutenção contínua conforme o cronograma técnico e as demandas identificadas pelas equipes.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Ricardo Ferreira, as intervenções fazem parte de um planejamento permanente da administração municipal e são essenciais para reduzir os impactos das chuvas mais intensas.

-Esse é um trabalho preventivo que exige planejamento, acompanhamento técnico e atuação constante das nossas equipes. Nossa prioridade é preservar a segurança da população e manter a cidade preparada para enfrentar o período chuvoso com mais eficiência - destacou o secretário.