Trabalho está sendo realizado no Pontal, Parque Belém, Japuíba e Rio do Choro, no centro da cidadeDivulgação/PMAR
Angra reforça desassoreamento de rios para prevenir alagamentos
Ações da Secretaria de Desenvolvimento Regional incluem limpeza de rios e redes de drenagem em diversos bairros para melhorar o escoamento das águas e aumentar a segurança da população
Almir Sater emociona público no Festival da Ilha Grande em Angra
Cantor retorna ao evento após 18 anos, enquanto mulheres conquistam as principais premiações da 23ª edição realizada na Vila do Abraão, com destaque para banda Maneva no primeiro dia de evento
Confronto com a polícia deixa um morto e oito presos nos morros do centro de Angra
Em operação das polícias Militar e Civil. Foram apreendidos drogas, pistola, munições, rádios transmissores e ainda prisões de suspeitos. Só no Morro do Santo Antônio sete pessoas foram detidas
Angra anuncia Joelma, Xamã e grandes shows para o segundo semestre
Calendário oficial reúne atrações nacionais, artistas locais e lança a Festa da Juventude como novidade da programação
Jogos Especiais 2026 celebram inclusão e esporte em Angra dos Reis
Mais de 200 participantes de instituições do município disputaram modalidades adaptadas promovendo integração, superação e valorização do esporte inclusivo
Corrida da Defesa Civil celebra 46 anos da instituição em Angra
Com inscrições gratuitas. Prova de 6 km será realizada no dia 9 de julho e reunirá até 400 atletas; inscrições começam em 3 de julho
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