Jogos Especiais no estádio municipalDivulgação/PMAR
Jogos Especiais 2026 celebram inclusão e esporte em Angra dos Reis
Mais de 200 participantes de instituições do município disputaram modalidades adaptadas promovendo integração, superação e valorização do esporte inclusivo
Corrida da Defesa Civil celebra 46 anos da instituição em Angra
Com inscrições gratuitas. Prova de 6 km será realizada no dia 9 de julho e reunirá até 400 atletas; inscrições começam em 3 de julho
Operação da PM em Angra apreende drogas e causa prejuízo de R$ 12 mil ao tráfico
Após denúncia anônima e resultou na apreensão de cocaína, maconha, crack, loló, rádios comunicadores e celular, na Praia da Ribeira
"Operação Sentinela" identifica e prende suspeitos após colisão contra viatura da Polícia Civil em Angra
Sistema de videomonitoramento da Prefeitura foi decisivo para localizar os envolvidos, que responderão por embriaguez ao volante e fuga do local do acidente
Enel Rio moderniza rede elétrica da Ilha Grande com troca de postes e cabos na Ponta do Funil
Obras duraram 32 dias, envolveram força-tarefa de 45 profissionais e fazem parte do plano de modernização da distribuidora em 42 municípios do estado
Crise no hospital de Praia Brava é discutida em reunião no Ministério Público
Com a presença da deputada estadual Célia Jordão que cobrou solução imediata para manutenção dos serviços de saúde em Angra e Paraty. O hospital é referência na costa verde do Estado
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