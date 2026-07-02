Jogos Especiais no estádio municipal - Divulgação/PMAR

Jogos Especiais no estádio municipalDivulgação/PMAR

Publicado 02/07/2026 20:07 | Atualizado 02/07/2026 20:08

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu nesta quarta-feira (1º) os Jogos Especiais 2026, reunindo mais de 200 participantes no Estádio Municipal. O evento destacou a inclusão, a integração entre instituições e o incentivo à prática esportiva adaptada, proporcionando uma manhã de confraternização e celebração.

A programação começou com a apresentação da banda do Colégio Naval e o tradicional desfile das instituições participantes. Estiveram presentes a Associação Pestalozzi de Angra dos Reis, Associação Angrense dos Deficientes Físicos (AADEF Angra), Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Angra dos Reis (APADEV), Escola Municipal para Deficientes Visuais, Centro Educacional para Transtorno do Espectro do Autismo (CETEA), Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos e Instituto Mar Azul.

O secretário de Esportes e Lazer, Rubinho Metalúrgico, destacou o sucesso da iniciativa e a importância do evento para fortalecer a inclusão por meio do esporte.

-Mais uma edição dos Jogos Especiais realizada com sucesso, graças à participação dos atletas, professores, profissionais da Secretaria e de todas as instituições envolvidas. Esse é um momento de grande importância para todos que estiveram aqui, porque valoriza a inclusão, o esporte e a convivência. Tenho certeza de que este dia ficará marcado na vida de cada participante - afirmou.

As competições incluíram modalidades adaptadas como atletismo, chute ao gol, zig zag livre e arremesso à cesta. No atletismo, os participantes disputaram corridas de 50 e 100 metros, caminhada, saltos, arremesso de peso e lançamento de pelota, em categorias masculinas e femininas. As provas foram organizadas de acordo com as características de cada atleta, garantindo segurança, acessibilidade e ampla participação.

Entre os destaques do evento esteve a corredora Alice Galdino, de 21 anos, da APADEV, acompanhada pela professora de Educação Física e guia Louhene Honorato. Alice destacou a importância da corrida em sua vida.

-O sentimento de praticar corrida é felicidade, é liberdade. A corrida é libertadora. O esporte significa muito para mim - declarou.

Louhene ressaltou o papel do guia no desenvolvimento dos atletas. "É um desafio e, ao mesmo tempo, muito importante atuar como guia, tanto na vida da Alice quanto na de qualquer outro atleta. É um apoio que fortalece a presença do esporte na vida dela", afirmou.

Ao final dos Jogos Especiais 2026, todos os participantes receberam medalhas de participação, em reconhecimento ao empenho, dedicação e espírito esportivo demonstrados durante a competição, encerrando o evento com uma mensagem de inclusão, respeito e valorização das diferenças.

