Material apreendidoDivulgação
Operação da PM em Angra apreende drogas e causa prejuízo de R$ 12 mil ao tráfico
Após denúncia anônima e resultou na apreensão de cocaína, maconha, crack, loló, rádios comunicadores e celular, na Praia da Ribeira
"Operação Sentinela" identifica e prende suspeitos após colisão contra viatura da Polícia Civil em Angra
Sistema de videomonitoramento da Prefeitura foi decisivo para localizar os envolvidos, que responderão por embriaguez ao volante e fuga do local do acidente
Enel Rio moderniza rede elétrica da Ilha Grande com troca de postes e cabos na Ponta do Funil
Obras duraram 32 dias, envolveram força-tarefa de 45 profissionais e fazem parte do plano de modernização da distribuidora em 42 municípios do estado
Crise no hospital de Praia Brava é discutida em reunião no Ministério Público
Com a presença da deputada estadual Célia Jordão que cobrou solução imediata para manutenção dos serviços de saúde em Angra e Paraty. O hospital é referência na costa verde do Estado
Recém-nascido é encontrado morto em área alagada no bairro Pontal, em Angra dos Reis
Corpo do bebê, ainda com o cordão umbilical, foi localizado por policiais militares na região da Ponta do Ubá; caso será investigado pela Polícia Civil
Foragido da Justiça por uso de moeda falsa é preso em Angra durante operação da Polícia Civil
Condenado pela Justiça Federal de Minas Gerais, Bruno Felix da Silva, de 30 anos, tentava se esconder no Morro da Glória II, onde dois adolescentes também foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas
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