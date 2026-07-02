Material apreendido - Divulgação

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Publicado 02/07/2026 17:16

Angra dos Reis - A atuação integrada de policiais militares do Serviço Reservado (P2) do 33º BPM e do Grupo de Ações Táticas (GAT) resultou em um duro golpe contra o tráfico de drogas na Praia da Ribeira, em Angra dos Reis, nesta quarta-feira (1º). A operação, desencadeada a partir de informações repassadas ao Disque Denúncia, provocou um prejuízo estimado em cerca de R$ 12 mil para a organização criminosa.

Durante a ação, as equipes seguiram por acessos distintos até a Travessa Francisco Carreiro, onde localizaram um grupo de suspeitos próximo a um manguezal. Ao perceberem a aproximação dos policiais, um dos criminosos, conhecido pelo apelido de "Sales", efetuou disparos contra os agentes, dando início a uma troca de tiros. Após o confronto, os suspeitos conseguiram fugir pela área de mangue.

No local, os policiais apreenderam 374 pinos de cocaína, 29 tabletes de maconha, 112 trouxinhas de maconha, 12 tiras da droga, 133 pedras de crack, 12 frascos de loló, dois rádios transmissores, um aparelho celular e R$ 14 em espécie. Todo o material foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade e orienta que informações sobre atividades criminosas, localização de foragidos, armas ou drogas sejam repassadas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24 horas por dia, com garantia de anonimato, por telefone, WhatsApp, aplicativo e pelo site oficial.