Corpo do recém -nascido levado para o IML no Bracuí - Divulgação

Corpo do recém -nascido levado para o IML no BracuíDivulgação

Publicado 24/06/2026 16:37

Angra dos Reis - A Polícia Militar foi acionada por populares, na manhã desta quarta-feira (24), para uma ocorrência envolvendo a morte de um recém-nascido em Angra dos Reis. O corpo do bebê, que ainda estava com o cordão umbilical, foi encontrado em uma área alagada na Rua 6, da Gamboa do Belém, próxima à via de acesso ao Motel Love Beach, no bairro Pontal.

De acordo com as informações iniciais, os militares localizaram o corpo do recém-nascido dentro da água e realizaram a retirada. A área onde ocorreu o fato é conhecida como Ponta do Ubá. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias da morte ou sobre possíveis envolvidos no caso. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra), que deve investigar o caso.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido do local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde serão realizados exames para auxiliar no esclarecimento do caso.