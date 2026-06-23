Célia JordãoDivulgação/Assessoria Deputada
Parceria entre Célia Jordão e Prefeitura de Angra reforça cobrança por melhorias na RJ-155
Deputada estadual e gestão municipal unem esforços para buscar soluções emergenciais e pressionar o Governo do Estado por obras estruturais na rodovia
AGEVAP abre seleção para estudo que vai definir metas de qualidade da água na Baía da Ilha Grande
Investimento de quase R$ 1 milhão permitirá enquadramento dos corpos hídricos da região, instrumento essencial para a gestão sustentável dos recursos hídricos
Arisco representa Angra dos Reis em evento internacional de capoeira no México
Capoeirista da Abadá Capoeira participou de batizado e troca de cordas em Chihuahua, fortalecendo a presença da cultura brasileira no exterior
Angra convoca beneficiários do Aluguel Social para recadastramento de 2026
Ao todo, 212 beneficiários ativos devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, no São Bento, de acordo com o calendário divulgado
Angra se prepara para o 23º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande
Vila do Abraão receberá, de 3 a 5 de julho, grandes shows, concurso de músicas inéditas, apresentações culturais e uma programação gratuita que promete movimentar a Vila do Abraão
Angra convoca novos 26 pedagogos para rede pública municipal de ensino
Convocados devem comparecer no dia 23 de junho, às 9h30, na Secretaria Executiva de Recursos Humanos, no Centro
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