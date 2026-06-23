Célia Jordão - Divulgação/Assessoria Deputada

Célia JordãoDivulgação/Assessoria Deputada

Publicado 23/06/2026 22:00

Angra dos Reis - A deputada estadual Célia Jordão e o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, têm intensificado a atuação conjunta em busca de soluções para um dos principais desafios enfrentados pela população da Costa Verde: as condições da RJ-155. A parceria reúne ações emergenciais promovidas pelo município e a cobrança permanente por investimentos estaduais para a recuperação definitiva da rodovia.

Célia Jordão em um dos pontos críticos da RJ155 Divulgação/Assessoria Deputada

Enquanto a administração municipal realiza intervenções para amenizar os problemas mais urgentes da estrada, por meio da operação Tapa Buracos, a parlamentar segue mobilizada junto ao Governo do Estado para garantir a execução das obras estruturais necessárias à melhoria da via e à segurança dos motoristas.

A recuperação da RJ-155 é uma pauta antiga do mandato de Célia Jordão e de reivindicação dos motoristas, que utilizam a rodovia no acesso litoral e cidades do sul fluminense. Ao longo dos últimos anos, a deputada tem levado aos órgãos estaduais as reivindicações de moradores, trabalhadores e usuários da rodovia, cobrando a retomada das obras de recuperação, recapeamento e pavimentação, além de serviços de contenção em áreas afetadas pelas chuvas e manutenção das margens da estrada para melhorar a visibilidade e reduzir riscos de acidentes, como o ocorrido recentemente com uma van que transportava pacientes de Angra para tratamento em Volta Redonda e Barra Mansa.

Nesse período, a parlamentar participou de reuniões com representantes do Governo do Estado, acompanhou o andamento dos processos relacionados à recuperação da rodovia e manteve a cobrança para que a demanda permanecesse entre as prioridades do poder público estadual.

A parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis surge como um reforço a esse trabalho, diante da demora na execução das intervenções de responsabilidade do Estado.

-Essa é uma luta antiga e quem acompanha o nosso trabalho sabe disso. A população nos procura porque precisa de respostas, e é nosso dever cobrar, dialogar e buscar soluções. A parceria com o prefeito Cláudio Ferreti mostra que, quando há compromisso com as pessoas, unimos esforços para enfrentar os problemas. Seguiremos trabalhando para minimizar os transtornos de agora, mas sem abrir mão de cobrar do Governo do Estado as intervenções definitivas que a RJ-155 tanto precisa - afirmou Célia Jordão.

A atuação conjunta entre o Legislativo e a Prefeitura reforça o compromisso de manter a situação da RJ-155 em evidência até que sejam realizadas as obras necessárias para garantir uma rodovia mais segura e adequada para moradores, trabalhadores, turistas e todos que dependem diariamente do trecho.