Novos profissionais são chamados pela Prefeitura para atender a demanda na rede municipal de ensino - Divulgação/ PMAR

Novos profissionais são chamados pela Prefeitura para atender a demanda na rede municipal de ensinoDivulgação/ PMAR

Publicado 18/06/2026 20:01

Angra os Reis - Mais uma etapa para o reforço da rede pública municipal de ensino foi iniciada nesta semana, dia 16 de junho, com a publicação do edital de convocação de 26 pedagogos aprovados no Concurso Público de 2024. A relação dos convocados pela Prefeitura de Angra dos Reis está disponível na página 18 do Boletim Oficial do Município nº 2377, que pode ser acessado pelo link: https://www.angra.rj.gov.br/pmar/assets/files/boletins/6a31ac2062d5e.pdf.

Comparecimento presencial

Os convocados deverão comparecer no dia 23 de junho de 2026, às 9h30, à Secretaria Executiva de Recursos Humanos, localizada na Rua Cônegos de Bittencourt, nº 108, Centro, Angra dos Reis. No local, eles receberão o encaminhamento para os exames admissionais.

A convocação contempla candidatos classificados para o cargo de pedagogo nas categorias continente — geral, continente — negro, continente — PCD e ilha. É necessário aguardar a ordem de chamamento e respeitar a data e o horário definidos no edital. O não comparecimento no período agendado implicará a eliminação do candidato do certame.

Documentação pelo Portal do Servidor

As obrigações admissionais estão disponíveis no Portal do Servidor, pelo link http://portaldoservidor.angra.rj.gov.br/admissao.asp, no caminho: admissão/PMAR/admissão concursados. A página reúne as orientações sobre envio digital de documentos, formulários obrigatórios, exames admissionais, vacinas, retorno à Medicina Ocupacional e demais etapas necessárias à nomeação.

O acesso ao sistema de entrega documental será liberado a partir do dia 23 de junho de 2026. A partir dessa data, os candidatos terão cinco dias corridos para começar a enviar a documentação exigida. Os documentos pessoais deverão ser escaneados em PDF a partir dos originais, enquanto a foto deverá estar no formato 3x4, em JPG. Todos os arquivos devem ser enviados separadamente, legíveis, válidos, sem cortes e com tamanho máximo de 750 KB.

Os formulários obrigatórios também deverão ser preenchidos conforme as orientações do portal. Eles precisam ser digitados, impressos, datados, assinados, escaneados em PDF e enviados separadamente no sistema.

Exames, ASO e entrega física

Após o comparecimento ao Recursos Humanos, o candidato será encaminhado à Medicina Ocupacional, onde receberá as orientações sobre exames, vacinas e procedimentos necessários para a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Depois de retirar o ASO, o candidato terá cinco dias úteis para enviá-lo no sistema de entrega admissional e entregar o aso e documentação física no RH. Somente será possível agendar o aso após a finalização da primeira e da segunda etapa documental no sistema, através do agendamento no telefone (24) 3365-7766.