Novos profissionais são chamados pela Prefeitura para atender a demanda na rede municipal de ensinoDivulgação/ PMAR
Angra convoca novos 26 pedagogos para rede pública municipal de ensino
Convocados devem comparecer no dia 23 de junho, às 9h30, na Secretaria Executiva de Recursos Humanos, no Centro
Defesa Civil promove encontro com voluntários do Sistema de Alerta e Alarme em Angra
Evento busca fortalecer a integração, reconhecer a atuação dos colaboradores e apresentar as ações desenvolvidas pela instituição
Circuito Oficial de Quadrilhas Juninas 2026 leva cultura e tradição aos bairros de Angra dos Reis
Com participação de 15 grupos e programação gratuita até julho, circuito valoriza a cultura popular e reúne comunidades em grandes arraiais
Portal do Contribuinte de Angra ganha atendimento virtual via WhatsApp
Nova funcionalidade permite solicitar serviços on-line com mais praticidade e agilidade
Homem é preso e adolescentes apreendidos por tráfico de drogas no Bracuí, em Angra dos Reis
Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, rádios transmissores, loló e dinheiro em espécie; um suspeito e um policial ficaram feridos durante a ocorrência
Polícia Civil prende suspeito apontado como líder de facção criminosa ligada ao tráfico em Angra dos Reis
Por ataque a policiais. Conhecido como "FB", o homem foi localizado em um apartamento no Parque das Palmeiras, área nobre da cidade, durante a Operação Olhos de Águia; ele é acusado de participar de ataque armado contra policiais civis
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