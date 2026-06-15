Menor apreendida teria matado uma jovem após discussão sobre um vidro de "loló" - Divulgação/Polícia CIvil

Menor apreendida teria matado uma jovem após discussão sobre um vidro de "loló"Divulgação/Polícia CIvil

Publicado 15/06/2026 16:29

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP de Angra dos Reis deflagraram, na madrugada deste domingo (14), a Operação Sicário, protocolo permanente criado pela unidade para atuação imediata em casos de homicídio. A ação resultou na apreensão de uma adolescente de 14 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio e na prisão de Matheus Carvalho Dias, (28), por associação para o tráfico de drogas.

Matheus sendo conduzido pelos policiais foi identificado como companheiro da menor apreendida Divulgação/Polícia Civil

A operação foi coordenada pelo delegado titular da 166ª DP, Roberto Ramos, e contou com o apoio do Serviço Reservado (P-2) do 33º Batalhão da Polícia Militar. As diligências tiveram início após a morte de uma adolescente de 17 anos, registrada no bairro Perequê, divisa com o município de Paraty.

Operação Sicário da Polícia Civil no Perequê Divulgação/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, a gravidade do caso mobilizou imediatamente as equipes da delegacia, que iniciaram uma série de investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. Com base em levantamentos realizados pelo Setor de Inteligência da unidade, cruzamento de informações e diligências de campo, os agentes localizaram e apreenderam em flagrante a adolescente apontada como responsável pelas agressões.

De acordo com as investigações, a vítima e a autora teriam se envolvido em uma discussão após um desentendimento relacionado ao uso de um frasco conhecido como “cheirinho da loló”. Durante o conflito, a vítima teria sido derrubada, batido a cabeça e ficado desacordada. Ainda segundo a apuração policial, a adolescente teria aproveitado a situação para continuar as agressões, causando lesões que resultaram na morte da jovem.

Durante o desdobramento da operação, os policiais também localizaram e prenderam Matheus Carvalho Dias, identificado como companheiro da adolescente apreendida. Conforme a investigação, ele possui ligação com o tráfico de drogas na região e foi autuado em flagrante pelo crime de associação para o tráfico.

A Polícia Civil informou que a Operação Sicário passa a integrar permanentemente os protocolos operacionais da 166ª DP, com o objetivo de garantir resposta rápida em casos de homicídio, preservação de provas e identificação célere dos responsáveis por crimes contra a vida.

As investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos e apuração de todas as circunstâncias relacionadas ao caso. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo canal do Disque Denúncia 0300-253-1177. O sigilo é garantido.