Menor apreendida teria matado uma jovem após discussão sobre um vidro de "loló"Divulgação/Polícia CIvil
Operação Sicário apreende adolescente de 14 anos por homicídio e prende homem por associação ao tráfico em Angra dos Reis
Investigação da 166ª DP identificou adolescente como autora da morte de uma jovem de 17 anos; companheiro da suspeita também foi preso durante a ação policial
Motociclista morre após um acidente com ônibus na Rio-Santos em Angra
Na colisão a vítima de aproximadamente 50 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no asfalto. Outro acidente grave, foi registrado em Mambucaba
Hospital de Praia Brava retoma atendimento em "regime especial" após mobilização popular e pressão política
Manifestação reuniu moradores, usuários do SUS, funcionários, autoridades e reacendeu debate sobre a importância da unidade para a saúde pública de Angra dos Reis
Foragido condenado a 10 anos por roubo de veículo é preso em operação da Polícia Civil
Captura aconteceu em Conceição de Jacareí, após trabalho de inteligência da 166ª DP de Angra dos Reis dentro da Operação Olhos de Águia
Foragido por tentativa de homicídio em Nova Iguaçu é preso em Angra dos Reis
Suspeito de 36 anos foi localizado no bairro Belém; crime ocorreu em 2021 e deixou vítima com graves ferimentos na cabeça
Prefeitura anuncia melhorias para comunidades do Provetá e Praia Vermelha na Ilha Grande
Subprefeitura ouviu moradores e apresentou obras que incluem intervenções em cais, vias públicas e espaços de lazer
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.