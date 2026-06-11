Acidente foi cedo na Vila Histórica de Mambucaba, sentido Paraty - Divulgação

Acidente foi cedo na Vila Histórica de Mambucaba, sentido ParatyDivulgação

Publicado 11/06/2026 22:06 | Atualizado 11/06/2026 22:08

Angra dos Reis - Dois acidentes graves foram registrados, na rodovia Rio-Santos, nesta quinta-feira (11) em Angra dos Reis, na costa verde. Em um deles, a vítima, era um motociclista de aproximadamente 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na rodovia, após se envolver em uma colisão com um ônibus.

O acidente foi por volta das 20h, na altura do bairro Pontal, próximo ao Pier 101. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por populares, para o socorro. Quando a equipe chegou a única vítima da colisão, já estava em óbito. Os passageiros do ônibus da linha municipal, nada sofreram.

Outro acidente registrado hoje, em Angra, foi mais cedo, na altura da Vila Histórica de Mambucaba. A colisão envolveu três veículos, um caminhão e dois carros de passeio. As vítimas socorridas foram encaminhadas ao hospital da cidade, que não informou o estado de saúde. CCR, PRF, Bombeiros, estavam na ocorrência. Chovia no momento dos dois acidentes.

As pistas foram interrompidas para o trânsito, durante o atendimento das equipes de socorro e após o fluxo seguiu controlado pela CCR RioSP/Motiva.



