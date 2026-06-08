Doadores emplacam no clima de Copa do Mundo - Divulgação/PMAR

Doadores emplacam no clima de Copa do MundoDivulgação/PMAR

Publicado 08/06/2026 21:38

Costa Verde - O Hemonúcleo Costa Verde, localizado no 2º andar do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), funcionará exclusivamente no sábado, 13 de junho, entre 8h e 12h e 13h30 e 16h30. Como a data marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a unidade estará no clima do Mundial, recebendo os doadores em um ambiente temático.

Com a iniciativa, o Hemonúcleo busca ampliar o número de doadores, oferecendo uma alternativa para quem não pode comparecer durante os dias úteis. A expectativa é aumentar o estoque e garantir atendimento às demandas da rede de saúde.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, apresentar documento de identidade com foto, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Não é preciso estar em jejum para realizar a doação. No entanto, é recomendado evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem o procedimento. O candidato à doação também deve evitar o consumo de álcool 12 horas antes.

A doação de sangue é um gesto simples, rápido e que pode salvar vidas. Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas, sendo essencial para cirurgias, tratamentos e atendimentos de emergência.

O Hemonúcleo Costa Verde fica na Rua Japoranga, 1700, no 2º andar do Hospital Municipal da Japuíba (2º andar da Recepção de Visitas).