Doadores emplacam no clima de Copa do MundoDivulgação/PMAR
Hemonúcleo Costa Verde abre neste sábado em clima de Copa do Mundo
Unidade funcionará em horário especial e terá decoração temático para receber doadores de sangue no dia da estreia do Brasil no Mundial
Defesa Civil inicia segunda convocação para o Projeto Agente Jovem 2026 em Angra dos Reis
Responsáveis têm até 11 de junho para confirmar presencialmente a participação das crianças selecionadas
Cultura prorroga prazo para credenciamento de apoio cultural ao Arraiá da Cidade 2026
Associações e fundações interessadas em apoiar as quadrilhas juninas terão mais tempo para participar do processo de credenciamento do maior São João do interior do Estado
PM apreende drogas, granadas e metralhadora artesanal em Angra
Com prejuízo de R$ 50 mil ao tráfico. Ação no Alto da Banqueta foi realizada após informações repassadas ao Disque Denúncia
Comunidades das três grandes baías do Rio promovem encontro por turismo mais justo e sustentável na Ilha Grande
Workshop reúne lideranças, pesquisadores e instituições para debater soluções e fortalecer o Turismo de Base Comunitária nas baías de Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara
Homem é detido com uniforme semelhante ao do Bope e material de identificação falsa em Angra
Suspeito de 45 anos portava facas táticas, distintivos e insígnias da área de segurança pública; após ser ouvido, ele foi liberado pela polícia
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