No dia 15 de junho, às 10h, na sede da Secretaria de Cultura e Patrimônio, localizada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, no Centro - Divulgação/PMAR

No dia 15 de junho, às 10h, na sede da Secretaria de Cultura e Patrimônio, localizada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, no CentroDivulgação/PMAR

Publicado 08/06/2026 21:12

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, prorrogou o prazo do Chamamento Público nº 004/2026/SCP, destinado ao credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, na forma de associações ou fundações, interessadas em atuar como apoio cultural às apresentações folclóricas de quadrilhas juninas durante o Arraiá da Cidade 2026.

A prorrogação foi publicada no Boletim Oficial nº 2370, na página 19, do dia 2 de junho, e tem como objetivo ampliar as oportunidades de participação das entidades culturais, permitindo mais tempo para a organização da documentação necessária ao processo.

Reconhecido como o maior São João do interior do estado do Rio de Janeiro, o Arraiá da Cidade será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Cais Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis. O evento reúne milhares de moradores e turistas em uma grande celebração da cultura popular, com apresentações de quadrilhas juninas, shows musicais, gastronomia típica e diversas atrações culturais.

O credenciamento das entidades interessadas ocorrerá no dia 15 de junho, às 10h, na sede da Secretaria de Cultura e Patrimônio, localizada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, no Centro. O edital completo está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Segundo a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a ampliação do prazo busca fortalecer a participação das instituições culturais e contribuir para a realização de uma festa ainda mais representativa.

-A prorrogação atende à necessidade de ampliar as oportunidades para que associações e fundações possam participar do processo. Nosso objetivo é assegurar uma festa cada vez mais organizada, democrática e representativa, valorizando as quadrilhas juninas e fortalecendo a cultura popular que faz parte da identidade de Angra dos Reis. O Arraiá da Cidade é um patrimônio cultural do nosso município e segue sendo uma importante ferramenta de promoção da cultura, do turismo e da economia criativa - destacou a secretária.