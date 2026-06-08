Apreensão da PM na Banqueta - Divulgação/Disque Denúncia

Apreensão da PM na BanquetaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 08/06/2026 20:52

Angra dos Reis - Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar, BPM, apreenderam, nesta segunda-feira (8), uma grande quantidade de drogas, armamentos e equipamentos utilizados por criminosos no bairro Banqueta, em Angra dos Reis. A ação, realizada com base em informações recebidas pelo Disque Denúncia Angra, resultou em um prejuízo estimado em quase R$ 50 mil para o tráfico de drogas da região.

A operação foi conduzida pela equipe de buscas da Ala Delta, seguindo orientações da agência de inteligência do batalhão. Os agentes se dirigiram ao local conhecido como Alto da Banqueta, onde denúncias apontavam a existência de entorpecentes e armamentos pertencentes a uma facção criminosa.

Durante as buscas, realizadas próximo à linha férrea e no interior de uma área de mata, os policiais localizaram 25 tabletes de maconha, 982 pinos de cocaína, uma metralhadora artesanal calibre 9 milímetros, uma réplica de fuzil, quatro granadas e duas capas de coletes balísticos.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Nenhum suspeito foi encontrado no local. A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade e solicita que informações sobre atividades criminosas, localização de suspeitos, armas e drogas sejam repassadas ao Disque Denúncia.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253-1177, ambos com WhatsApp anonimizado. As denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site oficial do serviço. Em todos os canais, o anonimato do denunciante é garantido.