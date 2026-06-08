Apreensão da PM na BanquetaDivulgação/Disque Denúncia
PM apreende drogas, granadas e metralhadora artesanal em Angra
Com prejuízo de R$ 50 mil ao tráfico. Ação no Alto da Banqueta foi realizada após informações repassadas ao Disque Denúncia
Comunidades das três grandes baías do Rio promovem encontro por turismo mais justo e sustentável na Ilha Grande
Workshop reúne lideranças, pesquisadores e instituições para debater soluções e fortalecer o Turismo de Base Comunitária nas baías de Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara
Homem é detido com uniforme semelhante ao do Bope e material de identificação falsa em Angra
Suspeito de 45 anos portava facas táticas, distintivos e insígnias da área de segurança pública; após ser ouvido, ele foi liberado pela polícia
Mambucaba recebe a 8ª edição do MotoFest
Evento conta com shows de rock, praça de alimentação, área de camping e programação gratuita até domingo
TCE investiga possíveis irregularidades na cobrança para visitantes da Ilha Grande e questiona contrato firmado com empresa responsável pela arrecadação
Prefeitura tem cinco dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Empresários e trabalhadores do turismo realizam barqueata depois de queda de 50% registrada na hospedagem neste feriado de Corpus Christi em Angra
1ª edição do "Desafio Ciclismo e Corrida" do Parque da Cidade reúne 550 atletas em Angra
Evento gratuito teve largadas na Praia Grande e na Enseada, com chegada no alto do Parque da Cidade, reunindo atletas, familiares e torcedores
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