Material apreendido com o homem detido - Divulgação/PM

Material apreendido com o homem detidoDivulgação/PM

Publicado 08/06/2026 12:19 | Atualizado 08/06/2026 12:34

Angra dos Reis - Um homem de 45 anos foi detido nesse final de semana (6) após ser flagrado utilizando um fardamento semelhante ao do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Rodovia Saturnino Braga, na altura do bairro Serra d’Água, em Angra dos Reis.

Homem detido pela PM com o uniforme parecido com o do BOPE presta depoimento na 166ª DP Divulgação/Reprodução rede social

De acordo com a Polícia Militar, a situação chamou a atenção de um policial que estava de folga e desconfiou da presença do homem circulando com o uniforme. Após a abordagem, os agentes encontraram duas facas táticas escondidas sob a roupa.

Durante a revista, também foram apreendidos dois distintivos, dois aparelhos celulares, identificações falsas, além de emblemas e insígnias relacionados à área de segurança pública. Um fardamento completo semelhante ao utilizado pela corporação também foi recolhido pelos policiais.

O suspeito foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a Polícia Militar, ele foi ouvido e posteriormente liberado, uma vez que não ficou comprovada a prática do crime de usurpação de função pública.

Todo o material apreendido permaneceu retido na unidade policial para investigação. A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades.