Material apreendido com o homem detidoDivulgação/PM
Homem é detido com uniforme semelhante ao do Bope e material de identificação falsa em Angra
Suspeito de 45 anos portava facas táticas, distintivos e insígnias da área de segurança pública; após ser ouvido, ele foi liberado pela polícia
Mambucaba recebe a 8ª edição do MotoFest
Evento conta com shows de rock, praça de alimentação, área de camping e programação gratuita até domingo
TCE investiga possíveis irregularidades na cobrança para visitantes da Ilha Grande e questiona contrato firmado com empresa responsável pela arrecadação
Prefeitura tem cinco dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Empresários e trabalhadores do turismo realizam barqueata depois de queda de 50% registrada na hospedagem neste feriado de Corpus Christi em Angra
1ª edição do "Desafio Ciclismo e Corrida" do Parque da Cidade reúne 550 atletas em Angra
Evento gratuito teve largadas na Praia Grande e na Enseada, com chegada no alto do Parque da Cidade, reunindo atletas, familiares e torcedores
Acidente na Rio-Santos em Angra dos Reis deixa motorista gravemente ferido
Colisão contra canteiro lateral ocorreu na altura do km 485, no bairro Campo Belo, e provocou interdição parcial da pista no sentido São Paulo
Celebração de Corpus Christi emociona fiéis no Centro de Angra
Programação contou com missas, confecção dos tradicionais tapetes religiosos, ação de inclusão e procissão pelas ruas do Centro
Força de Segurança cumpre determinação judicial e desobstrui acesso ao cais da Vila do Abraão, em Angra dos Reis
O aparato contou com helicóptero e agentes das Polícias Militar, Civil e Federal e homens da secretaria de Segurança. Manifestação contra a Taxa de Preservação Ambiental motivou ação judicial; moradores contestam acusação de bloqueio e afirmam que objetivo é impedir a cobrança aos visitantes. Prefeitura anuncia investimento para Ilha Grande com o Sistema Digital de Turismo
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