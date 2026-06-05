Tapete da inclusão contou com 150 abafadores de baixo ruído entregues a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Divulgação/PMAR

Tapete da inclusão contou com 150 abafadores de baixo ruído entregues a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)Divulgação/PMAR

Publicado 05/06/2026 10:37

Angra dos Reis - Fé, tradição e devoção marcaram a celebração de Corpus Christi em Angra dos Reis nessa quinta-feira,(4). A solenidade, promovida pela Paróquia da Imaculada Conceição e integrante do Calendário Oficial do Município, reuniu fiéis em uma das mais importantes manifestações da fé católica, com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis.



O ponto alto da celebração aconteceu às 16h, com a Missa Solene de Corpus Christi, seguida da Procissão Eucarística pelas ruas do Centro da cidade.



Tapetes religiosos



A programação teve início às 7h, com a celebração da Santa Missa. Em seguida, a partir das 8h, foi realizada a confecção dos tradicionais tapetes religiosos na Rua do Comércio. Produzidos com serragem colorida e outros materiais, os tapetes retrataram símbolos cristãos e reforçaram uma tradição que se mantém viva graças ao envolvimento das comunidades e voluntários.



— É uma alegria imensa participar, todos os anos, dessa tradição dos tapetes coloridos de Corpus Christi. Viemos com todo o nosso amor, representando os símbolos sacros da Eucaristia, em louvor a esse Deus de amor que tanto amamos e no qual temos fé — comentou a professora Maria do Carmo.



Tapete da Inclusão



Neste ano, a celebração também contou com o Tapete da Inclusão, realizado pela Fraternidade de Santa Dulce dos Pobres, pela Irmandade do Glorioso São Benedito e pelo Apostolado da Oração, na Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. A ação contou com 150 abafadores de baixo ruído que foram entregues a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



— Arte, fé e tradição coloriram as ruas de Angra em mais um emocionante dia de Corpus Christi. É uma celebração que fortalece a nossa cultura, a nossa religiosidade e o sentimento de união da cidade. O Tapete da Inclusão tornou esse momento ainda mais especial, ao transformar devoção em cuidado e acolhimento. Agradecemos aos realizadores, parceiros e voluntários que fizeram parte dessa iniciativa tão bonita — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.





Horário de atendimento será especial entre os dias 04 e 07 de junho



Entre os dias 04 e 07 de junho, as unidades de saúde do município vão funcionar em horários especiais. Os atendimentos de urgência e emergência nos SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) serão mantidos normalmente, e estarão abertos 24 horas durante todo o período.



As Estratégias de Saúde da Família voltam a funcionar apenas na segunda-feira, 08, das 7h às 19h.



No CEM Centro, a farmácia abrirá de quinta-feira até sábado, das 8h30 às 17h. No sábado, também haverá atendimentos agendados de fonoaudiologia e ortopedia.



A farmácia do AME Japuíba funcionará de quinta a domingo das 8h às 20h. No sábado, haverá atendimento de ortopedia e pré-natal de alto risco.



No CEM Jacuecanga, a farmácia funcionará de quinta a domingo das 8h às 18h. O AME Parque Mambucaba funcionará apenas no sábado das 8h às 18h.



Os atendimentos nas unidades ambulatoriais, como AMEs e CEMs, são realizados exclusivamente por agendamento prévio, não havendo atendimento por demanda espontânea durante o período.





