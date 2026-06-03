Imagem aérea do Terminal Portuário de Angra - Divulgação/Reprodução Rede Social

Imagem aérea do Terminal Portuário de AngraDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 03/06/2026 11:24

Angra dos Reis - O Porto de Angra dos Reis está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas nas funções de estiva e capatazia. Ao todo, são oferecidas 150 oportunidades, sendo 50 vagas imediatas e outras 100 para formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 8 de junho por meio do site do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 145. Para participar, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. A remuneração será definida de acordo com os serviços prestados, conforme os acordos da categoria.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e integrantes de famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, conforme as regras previstas no edital.

A função de estivador compreende atividades relacionadas à movimentação de mercadorias nos conveses e porões das embarcações, incluindo operações de transbordo, arrumação, peação, despeação, carregamento e descarga. Já a função de capatazia envolve a movimentação de cargas dentro das instalações portuárias, abrangendo serviços de recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para fiscalização aduaneira, manipulação, arrumação, entrega, carregamento e descarga de embarcações.

A seleção contará com prova objetiva marcada para o dia 5 de julho. A avaliação terá questões de língua portuguesa, matemática, inglês básico, conhecimentos específicos sobre o Porto de Angra e conteúdos relacionados ao cargo escolhido.

A iniciativa busca reforçar o quadro de trabalhadores portuários e ampliar as oportunidades de emprego no setor marítimo da Costa Verde.