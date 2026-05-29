Chegada do suspeito foragido da Justiça por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro à 166ª DP - Divulgação/PM

Chegada do suspeito foragido da Justiça por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro à 166ª DPDivulgação/PM

Publicado 29/05/2026 09:48

Angra dos Reis - Um homem foi preso na Rua Divinéia, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (27), que informou que o suspeito estaria ligado a uma facção criminosa com atuação no tráfico transnacional de entorpecentes. Segundo a PM, o homem estaria supostamente envolvido na logística marítima utilizada para o transporte internacional de cocaína. Parte da droga teria sido interceptada em Cabo Verde, no continente africano, durante uma operação internacional. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito estava escondido há poucos meses em Angra, onde mantinha um comércio na Rua Divinéia, na Japuíba, como forma de disfarçar sua permanência na cidade. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. A unidade policial não divulgou o nome do preso. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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