Chegada do suspeito foragido da Justiça por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro à 166ª DPDivulgação/PM
Homem é preso pela PM em Angra suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas
Investigação aponta ligação com facção criminosa e participação em logística marítima de transporte de cocaína interceptada em Cabo Verde, continente africano
Acidente entre moto e ônibus interdita a Rio-Santos e causa congestionamento em Angra dos Reis
Motociclista ficou preso debaixo do coletivo, foi resgatado com vida pelos Bombeiros e transferido para o Hospital Municipal da Japuíba
Defesa Civil realiza teste mensal das sirenes em Angra dos Reis
Ação preventiva acontece no dia 1º de junho e integra o sistema municipal de alerta e alarme
Mangaratiba inaugura complexo de lazer na Orla de Muriqui e entrega obras do Limpa Rio Margens
Novo espaço oferece opções de esporte, convivência e lazer com vista panorâmica para as ilhas da região
Angra promove oficina de teatro no Quilombo Santa Rita do Bracuí
Iniciativa gratuita vai fortalecer identidade, memória e ancestralidade afro-brasileira por meio da arte
Angra Esporte Clube conquista vitórias no Torneio Élio Campos nas categorias Sub-13 e Sub-14
Equipes da base venceram o Vera Cruz, de Petrópolis, em partidas disputadas no Estádio Municipal, no Balneário
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