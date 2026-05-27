Aulas de teatro no Quilombo do Bracuí - Divulgação/PMAR

Aulas de teatro no Quilombo do BracuíDivulgação/PMAR

Publicado 27/05/2026 11:37

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis vai promover, a partir do dia 8 de junho, a oficina de teatro “Terreiro Criativo” no Quilombo Santa Rita do Bracuí. A iniciativa gratuita é realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e da Secretaria de Cultura e Patrimônio, com foco na valorização da cultura afro-brasileira e no fortalecimento das comunidades tradicionais do município.

Com duração de quatro meses, o projeto marca a primeira formação continuada em teatro realizada dentro do território quilombola. As aulas acontecerão às segundas-feiras, no próprio quilombo, com turmas destinadas as pessoas de todas as idades. A expectativa é atender cerca de 40 participantes. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelos telefones (21) 99925-0774 e (24) 99838-1464.

A oficina foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2024 da Fundação Municipal de Cultura de Angra dos Reis, utilizando recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A proposta utiliza o teatro como ferramenta de fortalecimento da identidade, do pertencimento, da memória e da ancestralidade afro-brasileira, ampliando o acesso à cultura dentro da comunidade quilombola.

Idealizado pelo artista e produtor cultural Ramon Souza, o projeto nasceu após uma oficina experimental realizada no território, quando moradores relataram nunca terem tido contato com o teatro ou outras experiências artísticas presenciais.

— O teatro aqui não chega como algo distante ou elitizado. Ele nasce das memórias, dos corpos, da oralidade e da ancestralidade presentes no quilombo. O objetivo é fazer com que cada participante se reconheça como protagonista da própria história — destacou Ramon.

Durante os encontros, os participantes terão acesso a atividades de expressão corporal, voz, criação cênica e práticas artísticas ligadas às tradições e à memória da comunidade. A ação também reforça o compromisso do município com a descentralização cultural, levando atividades artísticas para além dos centros urbanos e valorizando os territórios tradicionais.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, ressaltou a importância da iniciativa para a democratização do acesso à cultura.

— Levar uma oficina teatral para dentro do Quilombo Santa Rita do Bracuí é reafirmar o compromisso da gestão municipal com a valorização da história e da ancestralidade do nosso povo. A cultura precisa estar presente em todos os territórios, respeitando as identidades e fortalecendo as comunidades tradicionais por meio da arte e da expressão cultural — afirmou a secretária.