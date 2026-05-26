Interessados podem se inscrever no site - Divulgação/Reprodução Rede Social

Interessados podem se inscrever no siteDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 26/05/2026 09:31

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, abriu as inscrições para o Desafio de Ciclismo Parque da Cidade, que será realizado no dia 4 de junho, feriado de Corpus Christi. A iniciativa promete reunir atletas e amantes do esporte em uma grande celebração ao ar livre, incentivando hábitos saudáveis e o contato com a natureza.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla. Ao todo, serão disponibilizadas 250 vagas para o ciclismo e 300 para a corrida. Os interessados em participar da prova de bicicleta podem se inscrever pelo link destinado à modalidade, enquanto os corredores devem realizar o cadastro na página específica da corrida.

A largada do desafio de ciclismo está marcada para as 7h, no estacionamento da Praia Grande. Já a corrida terá início às 8h, com percurso saindo em frente à Escola Municipal Frei João Moreira, na Enseada, seguindo até o Parque da Cidade, local de chegada das provas.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover saúde e qualidade de vida, além de valorizar os espaços públicos e as belezas naturais do município.

Além da competição, a programação contará com ações de cunho social e ambiental. Durante a entrega dos kits, os participantes serão convidados a doar uma lata de leite em pó, que será destinada a instituições assistenciais da cidade. Também haverá a possibilidade de levar uma muda de planta para ser cultivada no Parque da Cidade.

“Durante a entrega dos kits, vamos arrecadar uma lata de leite em pó dos inscritos. As doações serão destinadas a instituições do município, unindo esporte e solidariedade em uma ação social voltada para quem mais precisa. Além disso, no dia do evento, os participantes podem levar uma muda para ser plantada no Parque da Cidade”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Rubinho Metalúrgico.

A expectativa da organização é reunir centenas de participantes em um evento que combina atividade física, integração comunitária e conscientização social e ambiental.