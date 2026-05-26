O programa prioriza estudantes que vivem em áreas vulneráveis a riscos geológicos e hidrológicos - Divulgação/PMAR

O programa prioriza estudantes que vivem em áreas vulneráveis a riscos geológicos e hidrológicosDivulgação/PMAR

Publicado 26/05/2026 09:15

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, abrirá entre os dias 25 e 28 de maio as inscrições para a edição 2026 do Projeto Agente Jovem de Defesa Civil. A iniciativa, que chega ao seu segundo ano consecutivo, disponibilizará 200 vagas gratuitas para crianças de 8 a 12 anos matriculadas na rede pública municipal de ensino.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura. O projeto funciona como uma colônia de férias educativa durante o recesso escolar de julho, oferecendo atividades voltadas à conscientização, cidadania, prevenção de riscos e integração comunitária. A programação inclui oficinas, esportes, passeios, gincanas e ações práticas que estimulam o aprendizado de forma dinâmica e participativa.

O programa prioriza estudantes que vivem em áreas vulneráveis a riscos geológicos e hidrológicos, fortalecendo as ações preventivas desenvolvidas pela Defesa Civil junto às comunidades. Além disso, 5% das vagas serão destinadas a crianças acolhidas pela Casa Abrigo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social.

A seleção dos participantes será realizada por meio de um sistema de pontuação que considera critérios como residência em área de risco e participação em edições anteriores. Segundo a Defesa Civil, o novo modelo busca ampliar o alcance social da iniciativa e garantir que o benefício chegue às famílias que mais necessitam.

O sucesso da primeira edição motivou a expansão do projeto. Em 2025, mais de 500 crianças se inscreveram e 172 foram selecionadas, incluindo participantes com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A experiência positiva serviu como base para o aumento do número de vagas neste ano.

Uma pesquisa realizada em maio de 2026 com 96 famílias apontou altos índices de aprovação. De acordo com o levantamento, 91,7% dos responsáveis classificaram a experiência como excelente, enquanto 7,3% a avaliaram como muito boa. Além disso, 99% afirmaram ter percebido aprendizado relacionado à prevenção de riscos, cidadania e Defesa Civil entre as crianças participantes.

Para o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., o projeto representa um importante investimento na formação cidadã das novas gerações.

— O Agente Jovem é um projeto que une educação, cidadania, prevenção e acolhimento social. Estamos formando crianças mais conscientes sobre os riscos, mais preparadas para atuar em situações do cotidiano e mais conectadas com a realidade da cidade onde vivem. A grande procura e o retorno positivo das famílias mostram que estamos no caminho certo ao investir na prevenção através da educação — destacou o secretário.

O cronograma prevê a divulgação dos resultados no dia 29 de maio, confirmação das inscrições entre 1º e 3 de junho e a realização das atividades da colônia de férias em dois grupos, entre os dias 14 e 23 de julho.

Durante o período do projeto, os participantes terão acesso a oficinas de primeiros socorros, trilhas interpretativas, atividades ambientais, esportes, rapel, escalada, plantio de mudas, visitas ao Horto Municipal e ao Parque da Cidade, além de ações educativas sobre riscos geológicos e a formação geográfica de Angra dos Reis. As crianças também receberão kits personalizados e alimentação completa ao longo de toda a programação.

O Agente Jovem conta com a participação integrada de diversas secretarias municipais e instituições parceiras, como Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Esporte, Desenvolvimento Social e a Universidade Federal Fluminense (UFF), reforçando o compromisso de construir uma cidade mais resiliente, consciente e preparada para os desafios do futuro.