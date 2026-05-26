O programa prioriza estudantes que vivem em áreas vulneráveis a riscos geológicos e hidrológicosDivulgação/PMAR
Durante o período do projeto, os participantes terão acesso a oficinas de primeiros socorros, trilhas interpretativas, atividades ambientais, esportes, rapel, escalada, plantio de mudas, visitas ao Horto Municipal e ao Parque da Cidade, além de ações educativas sobre riscos geológicos e a formação geográfica de Angra dos Reis. As crianças também receberão kits personalizados e alimentação completa ao longo de toda a programação.
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