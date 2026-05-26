Filmagens de câmeras na rua mostram agressões ao moradorDivulgação/Polícia Civil
Manifestação bloqueia a Rio-Santos em defesa do Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis
Protesto reúne funcionários, moradores e apoiadores contra o possível fechamento da emergência da unidade; BR-101 teve interdição total nos dois sentidos no início do movimento. Com a chegada da PRF o fluxo seguiu com lentidão formando um congestionamento quilométrico. A manifestação terminou e neste momento segue sem retenção
Polícia Civil investiga caso de extorsão após agressão a morador em Angra dos Reis
Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança agredindo a vítima em Jacuecanga; um homem foi preso e outro segue sendo procurado
Suspeito com mandado por tráfico morre em confronto com a PM em Angra dos Reis
Homem de 29 anos foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos; armas, munições e drogas foram apreendidas
Desafio de Ciclismo Parque da Cidade abre inscrições gratuitas em Angra
Evento no feriado de Corpus Christi oferecerá 250 vagas para ciclistas e unirá esporte, solidariedade e preservação ambiental
Projeto Agente Jovem da Defesa Civil abre inscrições para edição 2026 em Angra dos Reis
Iniciativa oferecerá 200 vagas gratuitas para crianças da rede municipal, com foco em cidadania, prevenção de riscos e inclusão social
Prefeitura formaliza permissão de uso para ABRAF - Frade e fortalece setor náutico
Medida garante segurança jurídica para a entidade, beneficia trabalhadores do mar e reforça o apoio às atividades pesqueiras e de transporte marítimo na região
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