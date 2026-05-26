Filmagens de câmeras na rua mostram agressões ao morador - Divulgação/Polícia Civil

Filmagens de câmeras na rua mostram agressões ao moradorDivulgação/Polícia Civil

Publicado 26/05/2026 11:15 | Atualizado 26/05/2026 12:30

Angra dos Reis - A Polícia Civil investiga um caso de suposta extorsão registrado nesse sábado (25) no bairro Village, em Jacuecanga, em Angra dos Reis. Dois homens foram filmados por câmeras de monitoramento agredindo um morador, após uma discussão ocorrida nas proximidades da residência da vítima.

De acordo com as informações apuradas, os suspeitos, apontados como agiotas, chegaram ao local em um veículo branco e estacionaram em uma rua próxima à casa da vítima. Ao perceber a presença da vítima, teria iniciado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

As imagens de segurança mostram os dois homens desferindo socos e empurrões contra o morador. Familiares intervieram para tentar impedir as agressões e defender o homem. Após a ação, os suspeitos retornaram ao veículo e fugiram pela Rodovia Rio-Santos (BR-101). A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região da Costa Verde.

O carro utilizado pelos envolvidos foi localizado na altura de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi preso e o veículo apreendido. O segundo homem envolvido no caso não foi encontrado e continua sendo procurado pelas autoridades.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga as circunstâncias da agressão e a possível prática de extorsão. As imagens das câmeras de monitoramento deverão auxiliar na apuração dos fatos.