Material apreendido com o suspeito baleado e morto pela PMDivulgação/PM
Suspeito com mandado por tráfico morre em confronto com a PM em Angra dos Reis
Homem de 29 anos foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos; armas, munições e drogas foram apreendidas
Desafio de Ciclismo Parque da Cidade abre inscrições gratuitas em Angra
Evento no feriado de Corpus Christi oferecerá 250 vagas para ciclistas e unirá esporte, solidariedade e preservação ambiental
Projeto Agente Jovem da Defesa Civil abre inscrições para edição 2026 em Angra dos Reis
Iniciativa oferecerá 200 vagas gratuitas para crianças da rede municipal, com foco em cidadania, prevenção de riscos e inclusão social
Prefeitura formaliza permissão de uso para ABRAF - Frade e fortalece setor náutico
Medida garante segurança jurídica para a entidade, beneficia trabalhadores do mar e reforça o apoio às atividades pesqueiras e de transporte marítimo na região
Fiscalização do Procon-RJ na Ilha Grande levanta dúvidas sobre contrato e operação da Taxa de Turismo Sustentável
Órgão identificou possíveis violações aos direitos do consumidor e questionamentos sobre a atuação da empresa responsável pela gestão da cobrança em Angra dos Reis
Parto de emergência em ambulância mobiliza equipe de resgate na Rio-Santos, em Angra dos Reis
Bebê nasceu dentro de viatura de atendimento na BR-101 após gestante entrar em trabalho de parto durante deslocamento para maternidade
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