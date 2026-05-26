Material apreendido com o suspeito baleado e morto pela PM - Divulgação/PM

Material apreendido com o suspeito baleado e morto pela PMDivulgação/PM

Publicado 26/05/2026 10:02

Angra dos Reis - Um homem de 29 anos morreu após um confronto com policiais militares nessa segunda-feira (25), em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Militar, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a corporação, os agentes realizavam uma ação no município quando localizaram o homem. Ainda segundo a PM, ele teria reagido à abordagem, dando início ao confronto. Durante a ocorrência, o suspeito foi baleado. A Polícia Militar informou que o homem recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na ação, os policiais apreenderam um fuzil, munições e uma quantidade de drogas que estavam com o suspeito. Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada e será investigada. A identidade do homem não foi divulgada pela Polícia Militar.