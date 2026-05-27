Motocicletas recuperadas na Operação Duas Rodas - Divulgação/PRF

Motocicletas recuperadas na Operação Duas RodasDivulgação/PRF

Publicado 27/05/2026 10:59

Costa Verde- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em Angra dos Reis a Operação "Duas Rodas", voltada à fiscalização de veículos e reforço da segurança na rodovia Rio-Santos. Durante a ação, na semana passada, mais de 200 veículos foram vistoriados pelas equipes.

Segundo o balanço divulgado pela PRF, a operação abordou 229 pessoas e fiscalizou 221 veículos, resultando na emissão de 102 autos de infração. Além disso, três pessoas foram presas e dois veículos com registro de irregularidades foram recuperados.

De acordo com a corporação, o principal objetivo da operação foi promover mais segurança nas estradas, combater infrações de trânsito e ações criminosas, além de contribuir para a redução dos índices de acidentes, em uma das rodovias mais perigosas do país.

A operação contou ainda com o apoio do Grupo de Motociclismo Policial (GMP) e de agentes da PRF de Mangaratiba (RJ), reforçando o efetivo empregado nas abordagens e ações preventivas realizadas ao longo da fiscalização.