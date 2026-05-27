Sub 13 e 14 do Angra dominam partida contra PetrópolisDivulgação/Angra
Angra Esporte Clube conquista vitórias no Torneio Élio Campos nas categorias Sub-13 e Sub-14
Equipes da base venceram o Vera Cruz, de Petrópolis, em partidas disputadas no Estádio Municipal, no Balneário
Ação "Duas Rodas" fiscaliza mais de 220 veículos e resulta em prisões durante operação em Angra dos Reis
Da PRF em parceria com o GMP e agentes de Mangaratiba. A ação teve como foco o combate à criminalidade, infrações de trânsito e redução de acidentes BR 101
Manifestação bloqueia a Rio-Santos em defesa do Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis
Protesto reúne funcionários, moradores e apoiadores contra o possível fechamento da emergência da unidade; BR-101 teve interdição total nos dois sentidos no início do movimento. Com a chegada da PRF o fluxo seguiu com lentidão formando um congestionamento quilométrico. A manifestação terminou e neste momento segue sem retenção
Polícia Civil investiga caso de extorsão após agressão a morador em Angra dos Reis
Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança agredindo a vítima em Jacuecanga; um homem foi preso e outro segue sendo procurado
Suspeito com mandado por tráfico morre em confronto com a PM em Angra dos Reis
Homem de 29 anos foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos; armas, munições e drogas foram apreendidas
Desafio de Ciclismo Parque da Cidade abre inscrições gratuitas em Angra
Evento no feriado de Corpus Christi oferecerá 250 vagas para ciclistas e unirá esporte, solidariedade e preservação ambiental
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