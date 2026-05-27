Sub 13 e 14 do Angra dominam partida contra Petrópolis - Divulgação/Angra

Sub 13 e 14 do Angra dominam partida contra PetrópolisDivulgação/Angra

Publicado 27/05/2026 11:24

Angra dos Reis - As equipes Sub-14 e Sub-13 do Angra Esporte Clube entraram em campo nesse domingo (24), no Estádio Municipal, no Balneário, e conquistaram resultados positivos pelo Torneio Élio Campos, antigo Campeonato Metropolitano de futebol de base organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Os confrontos foram contra o Esporte Clube Vera Cruz, de Petrópolis. A equipe Sub-14 do Angra teve atuação dominante e goleou o adversário por 7 a 0, garantindo uma vitória expressiva na competição. Já a equipe Sub-13 empatou em 0 a 0 no tempo normal, mas mostrou eficiência nas cobranças de pênaltis e venceu por 5 a 3. Pelo regulamento do torneio, partidas empatadas precisam ser decididas nas penalidades.

O trabalho de formação de atletas nas categorias de base do Angra segue sendo desenvolvido sob o comando do profissional de educação física Douglas Almeida, com coordenação geral de José Belo, conhecido como Dé.