Complexo na orla de Itacuruçá - Divulgação/PMM

Complexo na orla de ItacuruçáDivulgação/PMM

Publicado 28/05/2026 16:55 | Atualizado 28/05/2026 16:56

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba inaugurou, nesta semana, (26), o Complexo de Lazer Gilmar Abraão da Silva, na Orla de Muriqui, além das obras do programa Limpa Rio Margens. As entregas ampliam as opções de lazer, convivência e prática esportiva no distrito.

Com a intervenção, a orla passou a contar com academia ao ar livre, parquinho infantil, campo de areia para atividades esportivas, paisagismo, áreas de convivência e um totem instagramável. O novo espaço também oferece vista panorâmica para as ilhas de Mangaratiba, fortalecendo o potencial turístico da região.

O complexo homenageia Gilmar Abraão da Silva, conhecido como Kabeça. Empresário e figura atuante na política local, ele exerceu três mandatos como vereador, além de ter ocupado os cargos de secretário de Governo e administrador de Itacuruçá. Sua trajetória foi marcada pela defesa do meio ambiente, da população tradicional e dos pescadores da Ilha da Marambaia.

Segundo o prefeito Luiz Cláudio Ribeiro, a entrega representa mais um avanço para o município e para o distrito de Muriqui.

-Essa entrega representa mais um avanço importante para Muriqui e para todo o município. Estamos transformando a orla em um espaço moderno, acolhedor e preparado para receber moradores e visitantes, incentivando o lazer, o esporte, o turismo e a convivência das famílias. Além disso, homenageando nosso querido Kabeça, uma pessoa que sempre quis e buscou o melhor para a nossa cidade - declarou.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito Lucas Venito, secretários municipais, representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), autoridades locais e dos vereadores João Felippe, Daniel Vasconcellos, Nilton Santiago, Yury Aguiar, Kaio Freijanes, Juninho de Jacareí e Chicão da Ilha.

A obra integra o Programa Limpa Rio Margens, desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Inea, em parceria com a Prefeitura de Mangaratiba.