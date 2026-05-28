Defesa Civil tira dúvidas da população sobre risco hidrológico nos bairrosDivulgação/PMAR
Defesa Civil realiza teste mensal das sirenes em Angra dos Reis
Ação preventiva acontece no dia 1º de junho e integra o sistema municipal de alerta e alarme
Mangaratiba inaugura complexo de lazer na Orla de Muriqui e entrega obras do Limpa Rio Margens
Novo espaço oferece opções de esporte, convivência e lazer com vista panorâmica para as ilhas da região
Angra promove oficina de teatro no Quilombo Santa Rita do Bracuí
Iniciativa gratuita vai fortalecer identidade, memória e ancestralidade afro-brasileira por meio da arte
Angra Esporte Clube conquista vitórias no Torneio Élio Campos nas categorias Sub-13 e Sub-14
Equipes da base venceram o Vera Cruz, de Petrópolis, em partidas disputadas no Estádio Municipal, no Balneário
Ação "Duas Rodas" fiscaliza mais de 220 veículos e resulta em prisões durante operação em Angra dos Reis
Da PRF em parceria com o GMP e agentes de Mangaratiba. A ação teve como foco o combate à criminalidade, infrações de trânsito e redução de acidentes BR 101
Manifestação bloqueia a Rio-Santos em defesa do Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis
Protesto reúne funcionários, moradores e apoiadores contra o possível fechamento da emergência da unidade; BR-101 teve interdição total nos dois sentidos no início do movimento. Com a chegada da PRF o fluxo seguiu com lentidão formando um congestionamento quilométrico. A manifestação terminou e neste momento segue sem retenção
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