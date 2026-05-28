Defesa Civil tira dúvidas da população sobre risco hidrológico nos bairros - Divulgação/PMAR

Defesa Civil tira dúvidas da população sobre risco hidrológico nos bairrosDivulgação/PMAR

Publicado 28/05/2026 17:48

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizará na próxima segunda-feira, 1º de junho, às 10h, mais uma etapa dos testes das sirenes de risco geológico e hidrológico instaladas no município.

Orientações de como proceder em caso de enchentes são as principais dúvidas da população Divulgação/PMAR

A ação faz parte do cronograma mensal da Defesa Civil, realizado sempre no primeiro dia de cada mês, com o objetivo de verificar o funcionamento dos equipamentos que integram o sistema municipal de alerta e alarme.

Os testes possuem caráter preventivo e são considerados fundamentais para garantir a eficiência dos dispositivos utilizados em situações de emergência, especialmente durante períodos de chuvas intensas. A iniciativa também busca orientar e preparar a população para possíveis ocorrências, reforçando a importância da atenção aos sinais sonoros e aos protocolos de segurança.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil reforça que a atividade será apenas um teste operacional das sirenes, sem qualquer situação de risco real.

— Os testes mensais são essenciais para assegurar que todo o sistema de alerta e alarme esteja funcionando corretamente. Além da verificação técnica dos equipamentos, esse trabalho também contribui para familiarizar a população com os sinais das sirenes e fortalecer a cultura da prevenção em nosso município — destacou o secretário Fábio Jr.