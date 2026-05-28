Equipes do SAMU, Bombeiros e CCR no resgate ao motociclista, única vítima no acidente - Divulgação/Reprodução Rede Social

Equipes do SAMU, Bombeiros e CCR no resgate ao motociclista, única vítima no acidenteDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 28/05/2026 20:50

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus de linha interditou a Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do Camorim Pequeno, em Angra dos Reis, no início da noite desta quinta-feira (28). A colisão provocou a interrupção total do tráfego nos dois sentidos da via e gerou um congestionamento quilométrico durante o horário de pico, por volta de um pouco mais das 18h.

De acordo com informações de motoristas e trabalhadores que passavam pelo local, o trânsito ficou completamente parado por pelo menos uma hora. O intenso fluxo de veículos no fim da tarde, período de saída do trabalho e das escolas, contribuiu para o grande engarrafamento.

O motociclista, um homem de aproximadamente 30 anos, ficou preso debaixo do ônibus após o acidente. Ele foi retirado com vida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado por uma ambulância do Samu para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Até o momento, a unidade hospitalar não divulgou atualização sobre o estado de saúde da vítima.

No ônibus não houve feridos. As causas e a dinâmica do acidente ainda não foram esclarecidas. Equipes da CCR/Motiva e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram na ocorrência e no controle do trânsito durante o atendimento à vítima.

Após a remoção dos veículos e liberação da pista, o tráfego foi normalizado e, neste momento, a rodovia segue sem retenções.