Apreensão no Morro da FortalezaDivulgação/Disque Denúncia
Disque Denúncia auxilia operações que resultam em apreensão de drogas e motocicletas em Angra dos Reis
Ações do 33º BPM no Morro da Fortaleza apreendeu entorpecentes e na Ponte Leste retiraram de circulação sete motos utilizadas em manobras perigosas
Taxa de Turismo estreia sob protestos, filas e vandalismo na Ilha Grande
Cobrança começa em meio a manifestações, críticas do setor hoteleiro, lotação nos cais e incêndio criminoso, afirma a prefeitura, em equipamentos públicos na Vila do Abraão
Homem é preso pela PM em Angra suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas
Investigação aponta ligação com facção criminosa e participação em logística marítima de transporte de cocaína interceptada em Cabo Verde, continente africano
Acidente entre moto e ônibus interdita a Rio-Santos e causa congestionamento em Angra dos Reis
Motociclista ficou preso debaixo do coletivo, foi resgatado com vida pelos Bombeiros e transferido para o Hospital Municipal da Japuíba
Defesa Civil realiza teste mensal das sirenes em Angra dos Reis
Ação preventiva acontece no dia 1º de junho e integra o sistema municipal de alerta e alarme
Mangaratiba inaugura complexo de lazer na Orla de Muriqui e entrega obras do Limpa Rio Margens
Novo espaço oferece opções de esporte, convivência e lazer com vista panorâmica para as ilhas da região
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