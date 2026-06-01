Apreensão no Morro da Fortaleza - Divulgação/Disque Denúncia

Apreensão no Morro da FortalezaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 01/06/2026 16:14

Angra dos Reis - Duas ações distintas realizadas por policiais militares do 33º BPM, com apoio de informações repassadas pelo Disque Denúncia Angra, resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas e de sete motocicletas em Angra dos Reis neste fim de semana.

No sábado (30), agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento no Morro da Fortaleza para verificar denúncias sobre tráfico de drogas quando encontraram materiais entorpecentes e rádios comunicadores. Segundo a Polícia Militar, a equipe passava pela localidade conhecida como Largo da Santa quando avistou três suspeitos em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os indivíduos fugiram.

Motos apreendidas no Ponta Leste Divulgação/Disque Denúncia

Durante buscas na área, os agentes localizaram uma sacola plástica contendo 2.480 pinos de cocaína, totalizando cerca de nove quilos da droga, além de 269 trouxinhas de maconha, com aproximadamente três quilos, e três rádios comunicadores. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Já no domingo (31), outra operação do 33º BPM resultou na apreensão de sete motocicletas na região da Ponte Leste. A ação ocorreu após denúncias sobre encontros de motociclistas, em uma rede social, que estariam promovendo manobras perigosas, conhecidas popularmente como “grau”.

De acordo com os policiais, uma equipe do setor Juliet se dirigiu à Rua Bertoldo Silva Jordão para averiguar as informações. Ao perceberem a chegada das viaturas, diversos motociclistas fugiram. Após perseguição por uma via conhecida como Estrada da Torre, os agentes encontraram sete motos abandonadas em uma área de mata.

Os veículos foram encaminhados à 166ª DP para registro da ocorrência e, posteriormente, removidos para o depósito municipal da Prefeitura de Angra dos Reis, localizado no bairro Japuíba. A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade e solicita que informações sobre tráfico de drogas, porte ilegal de armas, localização de criminosos e outras atividades ilícitas sejam repassadas ao Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) (21 2253 1177) ou www.disquedenuncia.org.br .O serviço funciona 24 horas por dia e garante o anonimato dos denunciantes.