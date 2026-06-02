Elenco Sub-17 da LAD pronto para erguer a taça no Estadual de Ligas - Divulgação/LAD

Elenco Sub-17 da LAD pronto para erguer a taça no Estadual de LigasDivulgação/LAD

Publicado 02/06/2026 11:56

Costa Verde - A equipe Sub-17 da Liga Angrense de Desportos (LAD) conquistou nesse final de semana (30) a classificação para a final da fase regional da Costa Verde do Estadual de Ligas Municipais. Jogando no Estádio Benedito Amorim, no bairro do Engenho, em Itaguaí, os jovens atletas empataram em 0 a 0 e garantiram a vaga graças à vitória por 3 a 2 conquistada no primeiro confronto, realizado na semana passada, no campo da Gringa, em Angra dos Reis.

Representada pelo Real Mambucaba, a seleção angrense mostrou consistência defensiva e administrou a vantagem construída no jogo de ida para avançar à decisão regional da competição. Agora, a LAD terá pela frente a equipe de Mangaratiba na grande final da Costa Verde. Os confrontos de ida e volta estão previstos para os dias 13 e 20 de junho. Conforme o regulamento, o primeiro duelo acontecerá no campo da Gringa, no Parque Mambucaba, enquanto a partida decisiva será disputada em Mangaratiba.

A equipe mangaratibense garantiu a classificação após eliminar Rio Claro. Depois de empatar em 3 a 3 em casa, venceu o jogo de volta, em Lídice, por 2 a 0.

Na primeira fase do torneio, Angra dos Reis e Mangaratiba terminaram empatadas com quatro pontos, somando uma vitória e um empate cada. O critério de saldo de gols favoreceu Mangaratiba, que encerrou a fase com saldo de dois gols, contra um da equipe angrense.

No empate que garantiu a classificação, o técnico Marcelinho escalou a LAD com Magrelinho; Renatinho, Yan, Matheus e Kaio; Nikão, Pedro e Lidson; Guga, Mosquitinho e Kauan Nunes. Durante a segunda etapa, promoveu três alterações: João Flávio entrou no lugar de Nikão, Cayman substituiu Pedro e Lukão ocupou a vaga de Mosquitinho. Com a classificação assegurada, a garotada do Real Mambucaba segue na busca pelo título regional e por mais uma conquista para o futebol de base de Angra dos Reis.