Elenco Sub-17 da LAD pronto para erguer a taça no Estadual de LigasDivulgação/LAD
Sub-17 da LAD mesmo com empate garante vaga na final da Costa Verde
Equipe angrense enfrentará Mangaratiba na decisão regional do Estadual de Ligas Municipais
Aulas na Vila do Abraão foram suspensas após protestos contra taxa de turismo em Angra dos Reis
Clima tenso a Prefeitura adota medida preventiva devido a manifestações relacionadas ao Sistema Digital de Turismo. Barqueiros em greve dificultam o deslocamento de profissionais da educação do continente pra Ilha Grande
Disque Denúncia auxilia operações que resultam em apreensão de drogas e motocicletas em Angra dos Reis
Ações do 33º BPM no Morro da Fortaleza apreendeu entorpecentes e na Ponte Leste retiraram de circulação sete motos utilizadas em manobras perigosas
Taxa de Turismo estreia sob protestos, filas e vandalismo na Ilha Grande
Cobrança começa em meio a manifestações, críticas do setor hoteleiro, lotação nos cais e incêndio criminoso, afirma a prefeitura, em equipamentos públicos na Vila do Abraão
Homem é preso pela PM em Angra suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas
Investigação aponta ligação com facção criminosa e participação em logística marítima de transporte de cocaína interceptada em Cabo Verde, continente africano
Acidente entre moto e ônibus interdita a Rio-Santos e causa congestionamento em Angra dos Reis
Motociclista ficou preso debaixo do coletivo, foi resgatado com vida pelos Bombeiros e transferido para o Hospital Municipal da Japuíba
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