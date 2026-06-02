Vila do Abraão, barqueiros protestam contra a cobrança da taxa de turismo - Divulgação

Vila do Abraão, barqueiros protestam contra a cobrança da taxa de turismo Divulgação

Publicado 02/06/2026 11:28 | Atualizado 02/06/2026 12:18

Ilha Grande - A Prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, suspendeu as aulas nas unidades escolares da Vila do Abraão, na Ilha Grande, que vive um clima de tensão por conta dos protestos contra a cobrança da taxa de turismo que entrou em vigor nessa segunda-feira (1º). A decisão do município começa a valer nesta terça-feira (2).

Segundo informações da gestão municipal, por telefone ao O Dia, "a decisão foi tomada de forma preventiva em razão das manifestações ocorridas contra o Sistema Digital de Turismo e das dificuldades de deslocamento enfrentadas por profissionais da educação que atuam na localidade".

A suspensão atinge a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega e o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), na Vila do Abraão. A medida visa garantir a segurança de alunos, professores e demais servidores. Nossa reportagem está aguardando o levantamento da Prefeitura para saber quantas crianças ficaram sem acesso à sala de aula.

A decisão ocorre após atos de protesto registrados na Ilha Grande, como o incêndio de totens na madrugada de ontem (1º). O espaço era utilizado para a divulgação e operação do novo sistema de cobrança da taxa de turismo implantada pelo município. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os equipamentos foram incendiados por suspeitos ainda não identificados.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Segurança Pública acompanham a situação e irão informar oportunamente sobre a retomada das atividades escolares. O município também garantiu que as aulas perdidas serão repostas posteriormente, sem prejuízo ao calendário letivo dos estudantes.

As investigações da Polícia Civil para identificar e responsabilizar os envolvidos nos atos de vandalismo já foram iniciadas e contam com o apoio de todas as forças de segurança da cidade.

A nova taxa de turismo começou a ser cobrada nesta semana e tem gerado reações de parte dos moradores e empresários da Ilha Grande. Em nota, a prefeitura defendeu a medida, afirmando que o sistema busca fortalecer o turismo responsável, promover a sustentabilidade da região e ampliar a arrecadação destinada a investimentos em infraestrutura e desenvolvimento local.