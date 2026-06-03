Os produtos serão vendidos a preço popularDivulgação/Reprodução Rede Social
"Café da Roça" leva sabores tradicionais e cultura popular ao Mercado do Peixe em Angra
Evento gratuito acontece no próximo sábado, com gastronomia típica, música ao vivo, artesanato e valorização das tradições afro-brasileiras
Porto de Angra abre processo seletivo com 150 vagas para estiva e capatazia
Inscrições seguem até 8 de junho; seleção oferece 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva para trabalhadores portuários
Possível cancelamento do Festival de Música e Ecologia amplia tensão sobre taxa de turismo na Ilha Grande
Moradores e empresários veem discussão sobre suspensão do evento "como forma de pressão em meio aos questionamentos sobre a Taxa de Turismo Sustentável". A Prefeitura dará uma coletiva de imprensa hoje para falar sobre o início da cobrança e a questão da segurança na Vila do Abraão
Sub-17 da LAD mesmo com empate garante vaga na final da Costa Verde
Equipe angrense enfrentará Mangaratiba na decisão regional do Estadual de Ligas Municipais
Aulas na Vila do Abraão foram suspensas após protestos contra taxa de turismo em Angra dos Reis
Clima tenso a Prefeitura adota medida preventiva devido as manifestações relacionadas ao Sistema Digital de Turismo. Barqueiros em greve dificulta o deslocamento de profissionais da educação do continente pra Ilha Grande
Disque Denúncia auxilia operações que resultam em apreensão de drogas e motocicletas em Angra dos Reis
Ações do 33º BPM no Morro da Fortaleza apreendeu entorpecentes e na Ponte Leste retiraram de circulação sete motos utilizadas em manobras perigosas
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