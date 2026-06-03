Os produtos serão vendidos a preço popular - Divulgação/Reprodução Rede Social

Os produtos serão vendidos a preço popularDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 03/06/2026 12:24

Angra dos Reis – O Mercado do Peixe será palco de uma manhã repleta de sabores, cultura e tradição no próximo sábado,(6), das 9h às 14h, com a realização da primeira edição do "Café da Roça". A iniciativa promete reunir moradores e visitantes em uma experiência inspirada no cotidiano do interior, destacando a culinária regional e a riqueza cultural da Costa Verde.

Entre as delícias que serão oferecidas ao público estão café coado, bolinho de aipim, canjica, banana-da-terra, aipim cozido, pamonha, cuscuz e uma atração especial preparada para o evento: o inusitado Café de Caldo de Cana, que promete despertar a curiosidade dos participantes.

De acordo com os organizadores, todos os produtos serão comercializados a preços populares, tornando o evento acessível para famílias e visitantes que desejam aproveitar a programação.

Além da gastronomia, o Café da Roça contará com música ao vivo, exposição de artesanato e atrações ligadas à cultura afro-brasileira. A programação é organizada pelo grupo Amigos do Mercado, em parceria com o Quilombo Santa Rita do Bracuí, que levará ao espaço elementos de sua culinária ancestral e manifestações da cultura tradicional.

A proposta é transformar o Mercado do Peixe em um grande ponto de encontro para amigos, famílias e apreciadores da culinária regional, fortalecendo a valorização da cultura local e de um dos espaços mais tradicionais do Centro de Angra dos Reis.

A entrada é gratuita. O evento conta com o patrocínio de empresas privadas e apoio da Prefeitura de Angra dos Reis.