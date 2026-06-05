Impacto foi tão forte que o motorista foi lançado fora do veículo - Reprodução/Rede Social

Impacto foi tão forte que o motorista foi lançado fora do veículoReprodução/Rede Social

Publicado 05/06/2026 10:55

Angra dos Reis - Um motorista ficou gravemente ferido após sofrer um acidente nessa quinta-feira (4) na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada na altura do km 485, no bairro Campo Belo, sentido São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 5h20 para atender a um veículo que havia colidido contra o canteiro lateral da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estava no local, informou que o impacto da batida foi tão forte que o motorista foi arremessado fora do veículo.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente e, em seguida, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal da Japuíba por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Para o atendimento da ocorrência e a remoção do veículo, a pista no sentido São Paulo precisou ser interditada temporariamente, durante o atendimento a vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A unidade de saúde não atualizou o boletim médico do motorista, única vítima do acidente.