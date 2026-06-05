Shows no Moto Fest em MambucabaDivulgação/PMAR

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Angra dos Reis - Acontece até domingo a 8ª edição do Mambucaba MotoFest, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Com entrada gratuita, o evento reúne motociclistas, moradores e visitantes em quatro dias de muita música, lazer e integração. O evento tem apoio da Prefeitura local.
Várias "tribos" reunidas em Mambucaba - Divulgação/PMAR
Várias "tribos" reunidas em MambucabaDivulgação/PMAR


Já consolidado no calendário de eventos da região, o MotoFest conta com uma programação diversificada de shows de rock, além de estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança. O evento tem ainda praça de alimentação, área de camping e espaços de convivência, fortalecendo o turismo, a economia local e a valorização da Vila Histórica de Mambucaba como importante polo cultural do município.

Bandas de Rock se apresentam até domingo no evento - Divulgação/PMAR
Bandas de Rock se apresentam até domingo no eventoDivulgação/PMAR



A programação musical conta com bandas e artistas de diferentes estilos do rock, garantindo atrações para todas as idades. Entre os destaques estão os shows das bandas In Black, Black Dog, Thunder Rock e Creedence 4Ever, além de diversas apresentações ao longo dos quatro dias de evento. Nos intervalos, o DJ Fábio Lacerda anima o público.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância do evento para o fortalecimento do calendário cultural do município e para o desenvolvimento econômico da região de Mambucaba.


— É um evento que atrai visitantes, movimenta o comércio, gera oportunidades para empreendedores locais e valoriza os talentos artísticos da região, especialmente em Mambucaba, região de grande relevância histórica, cultural e turística da cidade. O MotoFest já se tornou uma tradição e demonstra como a cultura pode ser um vetor de desenvolvimento – ressaltou a secretária.


Programação

Quinta-feira, 4 de junho

17h – Abertura

18h – Rock Vigarista

20h – Aera 80

22h – In Black



Sexta-feira, 5 de junho

10h – Abertura

18h – Nômade

20h – Panorama

22h – Tukas Band

0h – Black Dog


Sábado, 6 de junho

10h – Abertura

16h – Falciforme

18h – Missa

19h30 – Falciforme

20h30 – Rodrigo Camacho

22h – Thunder Rock

0h – Creedence 4Ever


Domingo, 7 de junho

10h – Abertura

19h – Capitão Rock

21h – Force.
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