Angra dos Reis - Acontece até domingo a 8ª edição do Mambucaba MotoFest, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Com entrada gratuita, o evento reúne motociclistas, moradores e visitantes em quatro dias de muita música, lazer e integração. O evento tem apoio da Prefeitura local.

Várias "tribos" reunidas em Mambucaba Divulgação/PMAR

Bandas de Rock se apresentam até domingo no evento Divulgação/PMAR

Já consolidado no calendário de eventos da região, o MotoFest conta com uma programação diversificada de shows de rock, além de estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança. O evento tem ainda praça de alimentação, área de camping e espaços de convivência, fortalecendo o turismo, a economia local e a valorização da Vila Histórica de Mambucaba como importante polo cultural do município.A programação musical conta com bandas e artistas de diferentes estilos do rock, garantindo atrações para todas as idades. Entre os destaques estão os shows das bandas In Black, Black Dog, Thunder Rock e Creedence 4Ever, além de diversas apresentações ao longo dos quatro dias de evento. Nos intervalos, o DJ Fábio Lacerda anima o público.A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância do evento para o fortalecimento do calendário cultural do município e para o desenvolvimento econômico da região de Mambucaba.— É um evento que atrai visitantes, movimenta o comércio, gera oportunidades para empreendedores locais e valoriza os talentos artísticos da região, especialmente em Mambucaba, região de grande relevância histórica, cultural e turística da cidade. O MotoFest já se tornou uma tradição e demonstra como a cultura pode ser um vetor de desenvolvimento – ressaltou a secretária.Quinta-feira, 4 de junho17h – Abertura18h – Rock Vigarista20h – Aera 8022h – In Black10h – Abertura18h – Nômade20h – Panorama22h – Tukas Band0h – Black Dog10h – Abertura16h – Falciforme18h – Missa19h30 – Falciforme20h30 – Rodrigo Camacho22h – Thunder Rock0h – Creedence 4Ever10h – Abertura19h – Capitão Rock21h – Force.