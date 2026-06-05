Shows no Moto Fest em MambucabaDivulgação/PMAR
Já consolidado no calendário de eventos da região, o MotoFest conta com uma programação diversificada de shows de rock, além de estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança. O evento tem ainda praça de alimentação, área de camping e espaços de convivência, fortalecendo o turismo, a economia local e a valorização da Vila Histórica de Mambucaba como importante polo cultural do município.
A programação musical conta com bandas e artistas de diferentes estilos do rock, garantindo atrações para todas as idades. Entre os destaques estão os shows das bandas In Black, Black Dog, Thunder Rock e Creedence 4Ever, além de diversas apresentações ao longo dos quatro dias de evento. Nos intervalos, o DJ Fábio Lacerda anima o público.
A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância do evento para o fortalecimento do calendário cultural do município e para o desenvolvimento econômico da região de Mambucaba.
— É um evento que atrai visitantes, movimenta o comércio, gera oportunidades para empreendedores locais e valoriza os talentos artísticos da região, especialmente em Mambucaba, região de grande relevância histórica, cultural e turística da cidade. O MotoFest já se tornou uma tradição e demonstra como a cultura pode ser um vetor de desenvolvimento – ressaltou a secretária.
Programação
Quinta-feira, 4 de junho
17h – Abertura
18h – Rock Vigarista
20h – Aera 80
22h – In Black
Sexta-feira, 5 de junho
10h – Abertura
18h – Nômade
20h – Panorama
22h – Tukas Band
0h – Black Dog
Sábado, 6 de junho
10h – Abertura
16h – Falciforme
18h – Missa
19h30 – Falciforme
20h30 – Rodrigo Camacho
22h – Thunder Rock
0h – Creedence 4Ever
Domingo, 7 de junho
10h – Abertura
19h – Capitão Rock
21h – Force.
Mambucaba recebe a 8ª edição do MotoFest
Evento conta com shows de rock, praça de alimentação, área de camping e programação gratuita até domingo
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