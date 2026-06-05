Cerca de 550 participantes do primeiro desafio de pedal e corrida em prol do Meio Ambiente - Divulgação/PMAR

Cerca de 550 participantes do primeiro desafio de pedal e corrida em prol do Meio AmbienteDivulgação/PMAR

Publicado 05/06/2026 11:24

Angra dos Reis - A 1ª edição do Desafio Ciclismo e Corrida do Parque da Cidade reuniu 550 atletas nessa quinta-feira, 4, em Angra dos Reis, na costa verde. O evento gratuito, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), responsável pela gestão do Parque da Cidade, movimentou atletas, familiares e torcedores em uma manhã de esporte, lazer e integração com a natureza.

A programação contou com duas modalidades. O ciclismo teve largada às 7h, no Estacionamento da Praia Grande, na Estrada do Contorno, seguindo até o Parque da Cidade. Já a corrida começou às 8h, em frente à Escola Municipal Frei João Moreira, na Enseada, também com chegada no alto do estacionamento do Parque da Cidade.

As inscrições foram gratuitas, mas, como forma de estimular a solidariedade, a Secretaria de Esportes e Lazer solicitou aos participantes a doação voluntária de latas de leite em pó, que serão destinadas a instituições sociais.

O prefeito interino de Angra, Rubinho Metalúrgico, destacou a importância do evento para incentivar a prática esportiva e valorizar os espaços públicos do município.

— É uma alegria ver o Parque da Cidade recebendo um evento como esse, com centenas de atletas e famílias participando e torcendo. O esporte aproxima as pessoas, promove saúde e ainda valoriza um dos espaços mais bonitos de Angra. Esta primeira edição mostra que estamos no caminho certo ao incentivar atividades gratuitas, inclusivas e integradas à natureza — afirmou Rubinho Metalúrgico.

Resultados

Ciclismo - Geral Masculino

1° - Eron Moreira - 30’23

2° - Gabriel Lobo - 33’00

3° - Luis Cláudio F. Moreira - 33’10

4° - Fábio Coelho - 33’48

5° - Roberto Batista de Oliveira - 33’53

Ciclismo - Geral Feminino

1° - Rafaela Teixeira - 34’08

2° - Aline Duarte dos Santos - 36’27

3° - Francisca Acirene M. Vieira - 38’17

4° - Eliane Amorin - 40’04

5° - Paola Gabriela - 40’57

Ciclismo Masculino - 16 a 19 anos

1° - Davi Plácido Domingos - 39’57

2° - Leonardo Lopes de Carvalho - 48’53

Ciclismo Masculino - 20 a 29 anos

1° - Lucas Vilela - 39’42

2° - Mateus Firmino - 43’32

3° - Fábio Vitorino - 44’45

Ciclismo Masculino - 30 a 39 anos

1° - Estevam Lopes - 34’48

2° - Leandro Campos - 35’12

3° - Jeferson Corrêa - 35’39

Ciclismo Masculino - 40 a 49 anos

1° - Maycon Firmino - 34’18

2° - Maxwell Pimenta - 35’10

3° - Jocicler Souza - 35’42

Ciclismo Masculino - 50 a 59 anos

1° - Cláudio Roberto da S. Barreiro - 34’08

2° - Valber Zanote Vieira - 34’28

3° - Marcos Antônio Azevedo - 36’58

Ciclismo Masculino - 60 anos em diante

1° - João Carlos Laranjeiras - 42’30

2° - Gilberto Campos Rocha - 47’31

3° - Luís Rangel - 57’47

Ciclismo Feminino - 20 a 29 anos

1° - Mariana Santos Francisca - 54’54

Ciclismo Feminino - 30 a 39 anos

1° - Ednilma Barbosa - 51’04

2° - Jéssica Carmo da Rocha - 1’06’28

3° - Michele de Lima - 1’22’43

Ciclismo Feminino - 40 a 49 anos

1° - Adriana Serpa - 40’58

2° - Janiela Farias - 43’54

3° - Claudiceia Gonçalves- 49’06

Ciclismo Feminino - 50 a 59 anos

1° - Katia Ribeiro - 51’36

2° - Jane Werneck - 1’05’08

Ciclismo Feminino - 60 anos em diante

1° - Carmen Lúcia da Silva

Corrida - Geral Masculino

1° - José Ferreira de Sousa Neto - 9’04

2° - Murilo Mariano Ferreira - 10’38

3° - Ronald Ribeiro - 11’12

4° - Rodrigo Bernardes de Oliveira - 11’23

5° - José da Vasco - 11’43

Corrida - Geral Feminino

1° - Gilvania Silva da Nóbrega - 12’39

2° - Francisca Alcirene de Miranda Vieira - 12’57

3° - Ana Paula Maia - 13’35

4° - Luana Moraes Barros - 14’05

5° - Alessandra Amanda Almeida de Souza - 14’08

Corrida - Categoria PCD

1° - Israel Cunha da Silva - 13’42

2° - Clóvis Lourenço Viana Suominsky - 21’51.