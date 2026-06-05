Cerca de 550 participantes do primeiro desafio de pedal e corrida em prol do Meio AmbienteDivulgação/PMAR

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Angra dos Reis - A 1ª edição do Desafio Ciclismo e Corrida do Parque da Cidade reuniu 550 atletas nessa quinta-feira, 4, em Angra dos Reis, na costa verde. O evento gratuito, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), responsável pela gestão do Parque da Cidade, movimentou atletas, familiares e torcedores em uma manhã de esporte, lazer e integração com a natureza.
A programação contou com duas modalidades. O ciclismo teve largada às 7h, no Estacionamento da Praia Grande, na Estrada do Contorno, seguindo até o Parque da Cidade. Já a corrida começou às 8h, em frente à Escola Municipal Frei João Moreira, na Enseada, também com chegada no alto do estacionamento do Parque da Cidade.
As inscrições foram gratuitas, mas, como forma de estimular a solidariedade, a Secretaria de Esportes e Lazer solicitou aos participantes a doação voluntária de latas de leite em pó, que serão destinadas a instituições sociais.
O prefeito interino de Angra, Rubinho Metalúrgico, destacou a importância do evento para incentivar a prática esportiva e valorizar os espaços públicos do município.
— É uma alegria ver o Parque da Cidade recebendo um evento como esse, com centenas de atletas e famílias participando e torcendo. O esporte aproxima as pessoas, promove saúde e ainda valoriza um dos espaços mais bonitos de Angra. Esta primeira edição mostra que estamos no caminho certo ao incentivar atividades gratuitas, inclusivas e integradas à natureza — afirmou Rubinho Metalúrgico.
Resultados
Ciclismo - Geral Masculino
1° - Eron Moreira - 30’23
2° - Gabriel Lobo - 33’00
3° - Luis Cláudio F. Moreira - 33’10
4° - Fábio Coelho - 33’48
5° - Roberto Batista de Oliveira - 33’53
Ciclismo - Geral Feminino
1° - Rafaela Teixeira - 34’08
2° - Aline Duarte dos Santos - 36’27
3° - Francisca Acirene M. Vieira - 38’17
4° - Eliane Amorin - 40’04
5° - Paola Gabriela - 40’57
Ciclismo Masculino - 16 a 19 anos
1° - Davi Plácido Domingos - 39’57
2° - Leonardo Lopes de Carvalho - 48’53
Ciclismo Masculino - 20 a 29 anos
1° - Lucas Vilela - 39’42
2° - Mateus Firmino - 43’32
3° - Fábio Vitorino - 44’45
Ciclismo Masculino - 30 a 39 anos
1° - Estevam Lopes - 34’48
2° - Leandro Campos - 35’12
3° - Jeferson Corrêa - 35’39
Ciclismo Masculino - 40 a 49 anos
1° - Maycon Firmino - 34’18
2° - Maxwell Pimenta - 35’10
3° - Jocicler Souza - 35’42
Ciclismo Masculino - 50 a 59 anos
1° - Cláudio Roberto da S. Barreiro - 34’08
2° - Valber Zanote Vieira - 34’28
3° - Marcos Antônio Azevedo - 36’58
Ciclismo Masculino - 60 anos em diante
1° - João Carlos Laranjeiras - 42’30
2° - Gilberto Campos Rocha - 47’31
3° - Luís Rangel - 57’47
Ciclismo Feminino - 20 a 29 anos
1° - Mariana Santos Francisca - 54’54
Ciclismo Feminino - 30 a 39 anos
1° - Ednilma Barbosa - 51’04
2° - Jéssica Carmo da Rocha - 1’06’28
3° - Michele de Lima - 1’22’43
Ciclismo Feminino - 40 a 49 anos
1° - Adriana Serpa - 40’58
2° - Janiela Farias - 43’54
3° - Claudiceia Gonçalves- 49’06
Ciclismo Feminino - 50 a 59 anos
1° - Katia Ribeiro - 51’36
2° - Jane Werneck - 1’05’08
Ciclismo Feminino - 60 anos em diante
1° - Carmen Lúcia da Silva
Corrida - Geral Masculino
1° - José Ferreira de Sousa Neto - 9’04
2° - Murilo Mariano Ferreira - 10’38
3° - Ronald Ribeiro - 11’12
4° - Rodrigo Bernardes de Oliveira - 11’23
5° - José da Vasco - 11’43
Corrida - Geral Feminino
1° - Gilvania Silva da Nóbrega - 12’39
2° - Francisca Alcirene de Miranda Vieira - 12’57
3° - Ana Paula Maia - 13’35
4° - Luana Moraes Barros - 14’05
5° - Alessandra Amanda Almeida de Souza - 14’08
Corrida - Categoria PCD
1° - Israel Cunha da Silva - 13’42
2° - Clóvis Lourenço Viana Suominsky - 21’51.
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