Cerca de 550 participantes do primeiro desafio de pedal e corrida em prol do Meio AmbienteDivulgação/PMAR
1ª edição do "Desafio Ciclismo e Corrida" do Parque da Cidade reúne 550 atletas em Angra
Evento gratuito teve largadas na Praia Grande e na Enseada, com chegada no alto do Parque da Cidade, reunindo atletas, familiares e torcedores
Acidente na Rio-Santos em Angra dos Reis deixa motorista gravemente ferido
Colisão contra canteiro lateral ocorreu na altura do km 485, no bairro Campo Belo, e provocou interdição parcial da pista no sentido São Paulo
Celebração de Corpus Christi emociona fiéis no Centro de Angra
Programação contou com missas, confecção dos tradicionais tapetes religiosos, ação de inclusão e procissão pelas ruas do Centro
Força de Segurança cumpre determinação judicial e desobstrui acesso ao cais da Vila do Abraão, em Angra dos Reis
O aparato contou com helicóptero e agentes das Polícias Militar, Civil e Federal e homens da secretaria de Segurança. Manifestação contra a Taxa de Preservação Ambiental motivou ação judicial; moradores contestam acusação de bloqueio e afirmam que objetivo é impedir a cobrança aos visitantes. Prefeitura anuncia investimento para Ilha Grande com o Sistema Digital de Turismo
"Café da Roça" leva sabores tradicionais e cultura popular ao Mercado do Peixe em Angra
Evento gratuito acontece no próximo sábado, com gastronomia típica, música ao vivo, artesanato e valorização das tradições afro-brasileiras
Porto de Angra abre processo seletivo com 150 vagas para estiva e capatazia
Inscrições seguem até 8 de junho; seleção oferece 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva para trabalhadores portuários
Possível cancelamento do Festival de Música e Ecologia amplia tensão sobre taxa de turismo na Ilha Grande
Moradores e empresários veem discussão sobre suspensão do evento "como forma de pressão em meio aos questionamentos sobre a Taxa de Turismo Sustentável". A Prefeitura dará uma coletiva de imprensa hoje para falar sobre o início da cobrança e a questão da segurança na Vila do Abraão
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