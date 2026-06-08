Jovem Aprendiz - Divulgação/PMAR

Jovem AprendizDivulgação/PMAR

Publicado 08/06/2026 21:23

Angra dos Reis - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, iniciou nesta segunda-feira (8) a segunda convocação dos candidatos classificados para o Projeto Agente Jovem de Defesa Civil 2026. A nova chamada foi necessária após o baixo índice de comparecimento dos responsáveis durante a primeira etapa de confirmação das inscrições.

Dos 200 candidatos inicialmente convocados, apenas 70 tiveram suas inscrições efetivadas presencialmente. Diante disso, a Defesa Civil está chamando novos candidatos que já haviam participado do processo seletivo, respeitando a ordem de classificação.

Os responsáveis pelas crianças convocadas nesta segunda etapa devem comparecer à sede da Defesa Civil até quinta-feira, 11 de junho, para validar a participação no projeto. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido resultará na perda da vaga, que poderá ser destinada aos próximos candidatos classificados.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os e-mails informados no momento da inscrição, incluindo as pastas de spam, lixo eletrônico e promoções. As comunicações oficiais sobre a convocação estão sendo enviadas exclusivamente por meio eletrônico.

Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., muitos responsáveis acabam perdendo os prazos por não visualizarem as mensagens enviadas. Ele destacou que a confirmação presencial é obrigatória e fundamental para garantir que as vagas sejam ocupadas por crianças interessadas em participar da iniciativa.

Destinado a estudantes de 8 a 12 anos matriculados na rede pública municipal de ensino, o Projeto Agente Jovem de Defesa Civil funciona como uma colônia de férias educativa durante o mês de julho. A programação inclui atividades voltadas para cidadania, prevenção de riscos, educação ambiental, primeiros socorros, esportes e integração comunitária.

Além de oferecer lazer e aprendizado durante o período de recesso escolar, o projeto busca fortalecer a cultura da prevenção e contribuir para a formação de crianças mais conscientes, preparadas e comprometidas com o bem-estar de suas comunidades.