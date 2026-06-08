Jovem AprendizDivulgação/PMAR
Defesa Civil inicia segunda convocação para o Projeto Agente Jovem 2026 em Angra dos Reis
Responsáveis têm até 11 de junho para confirmar presencialmente a participação das crianças selecionadas
Cultura prorroga prazo para credenciamento de apoio cultural ao Arraiá da Cidade 2026
Associações e fundações interessadas em apoiar as quadrilhas juninas terão mais tempo para participar do processo de credenciamento do maior São João do interior do Estado
PM apreende drogas, granadas e metralhadora artesanal em Angra
Com prejuízo de R$ 50 mil ao tráfico. Ação no Alto da Banqueta foi realizada após informações repassadas ao Disque Denúncia
Comunidades das três grandes baías do Rio promovem encontro por turismo mais justo e sustentável na Ilha Grande
Workshop reúne lideranças, pesquisadores e instituições para debater soluções e fortalecer o Turismo de Base Comunitária nas baías de Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara
Homem é detido com uniforme semelhante ao do Bope e material de identificação falsa em Angra
Suspeito de 45 anos portava facas táticas, distintivos e insígnias da área de segurança pública; após ser ouvido, ele foi liberado pela polícia
Mambucaba recebe a 8ª edição do MotoFest
Evento conta com shows de rock, praça de alimentação, área de camping e programação gratuita até domingo
TCE investiga possíveis irregularidades na cobrança para visitantes da Ilha Grande e questiona contrato firmado com empresa responsável pela arrecadação
Prefeitura tem cinco dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Empresários e trabalhadores do turismo realizam barqueata depois de queda de 50% registrada na hospedagem neste feriado de Corpus Christi em Angra
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