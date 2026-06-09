Chegada do foragido na delegacia em cumprimento ao mandado da Justiça - Divulgação/Polícia Civil

Chegada do foragido na delegacia em cumprimento ao mandado da JustiçaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 09/06/2026 18:19

Angra dos Reis - A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira (8), em Angra dos Reis, um homem de 36 anos que estava foragido da Justiça por suspeita de tentativa de homicídio. O crime aconteceu em fevereiro de 2021, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a investigação, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o acusado em maio deste ano. Após diligências, os agentes conseguiram localizá-lo em um estabelecimento comercial no bairro Belém, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada a um episódio envolvendo a ex-companheira do suspeito. Na época, a mulher teria procurado abrigo na casa de um vizinho após sofrer ameaças e ser perseguida pelo ex-companheiro.

Em depoimento, a vítima relatou que o homem foi até sua residência e tentou arrombar a porta. Quando o vizinho chegou ao local e questionou a atitude do suspeito, acabou sendo atacado com golpes de um pedaço de madeira.

As investigações apontaram que a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e perdeu dois dentes em decorrência das agressões. O homem precisou ser hospitalizado e permaneceu internado para receber atendimento médico.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis, onde foi dado cumprimento à ordem judicial. A identidade do acusado não foi divulgada pelas autoridades.