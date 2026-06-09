Chegada do foragido na delegacia em cumprimento ao mandado da JustiçaDivulgação/Polícia Civil
Foragido por tentativa de homicídio em Nova Iguaçu é preso em Angra dos Reis
Suspeito de 36 anos foi localizado no bairro Belém; crime ocorreu em 2021 e deixou vítima com graves ferimentos na cabeça
Prefeitura anuncia melhorias para comunidades do Provetá e Praia Vermelha na Ilha Grande
Subprefeitura ouviu moradores e apresentou obras que incluem intervenções em cais, vias públicas e espaços de lazer
Ruas de Angra no clima da Copa do Mundo com pinturas e decoração verde e amarela
Moradores, estudantes e atletas se unem para transformar as ruas da cidade em cenário de torcida para o Mundial
Hemonúcleo Costa Verde abre neste sábado em clima de Copa do Mundo
Unidade funcionará em horário especial e terá decoração temático para receber doadores de sangue no dia da estreia do Brasil no Mundial
Defesa Civil inicia segunda convocação para o Projeto Agente Jovem 2026 em Angra dos Reis
Responsáveis têm até 11 de junho para confirmar presencialmente a participação das crianças selecionadas
Cultura prorroga prazo para credenciamento de apoio cultural ao Arraiá da Cidade 2026
Associações e fundações interessadas em apoiar as quadrilhas juninas terão mais tempo para participar do processo de credenciamento do maior São João do interior do Estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.