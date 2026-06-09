Praia Vermelha - Divulgação/PMAR

Praia VermelhaDivulgação/PMAR

Publicado 09/06/2026 18:03

Ilha Grande - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Subprefeitura da Ilha Grande, esteve nesta terça-feira (9) nas comunidades do Provetá e da Praia Vermelha para ouvir os moradores, identificar demandas prioritárias e anunciar uma série de melhorias que serão realizadas em breve nas localidades.

Provetá Divulgação/PMAR

No Provetá, estão previstas obras voltadas para a segurança, mobilidade e infraestrutura. Entre as intervenções anunciadas estão a instalação de uma cobertura no cais, que beneficiará pescadores, moradores e visitantes, a implantação de guarda-corpo em algumas ruas da comunidade e a colocação de alambrado no campo de futebol.

Segundo o subprefeito da Ilha Grande, Marc Olichon, as melhorias foram definidas a partir do diálogo direto com a população local.

- No Provetá, estão previstas a instalação de uma cobertura no cais, beneficiando pescadores, moradores e visitantes; a colocação de guarda-corpo em algumas ruas; e a instalação de alambrado no campo de futebol - destacou o subprefeito.

Já na Praia Vermelha, a Prefeitura irá construir um muro ao lado da igreja, promover melhorias no acesso ao cais e instalar guarda-corpo em pontos estratégicos das vias da comunidade, ampliando a segurança dos moradores e visitantes.

Marc Olichon ressaltou que a gestão municipal mantém atenção constante às necessidades de todas as localidades da Ilha Grande, independentemente do tamanho da comunidade.

-A Prefeitura de Angra tem um olhar especial para toda a Ilha Grande, desde a Vila do Abraão até as comunidades menores. Nosso objetivo é manter um diálogo direto com os moradores, garantindo que as ações sejam planejadas de acordo com suas reais necessidades - afirmou.

As intervenções fazem parte do trabalho de aproximação entre a administração municipal e as comunidades insulares, buscando melhorias que atendam às demandas apresentadas pelos moradores e contribuam para a qualidade de vida na Ilha Grande.