Mundial movimenta o coração da torcida angrense - Divulgação

Mundial movimenta o coração da torcida angrenseDivulgação

Publicado 08/06/2026 22:25 | Atualizado 08/06/2026 22:31

Angra dos Reis - O clima da Copa do Mundo já começa a contagiar Angra dos Reis. Faltando quatro dias para o início do Mundial, a cidade passa a ganhar as tradicionais cores verde e amarelo, com ruas decoradas, pinturas temáticas e a mobilização de moradores que mantêm viva a paixão pelo futebol. A competição começa dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. O Brasil estreia na Copa, no próximo sábado (13) contra Marrocos.

Moradores, alunos e professores entram no clima do mundial Divulgação

Além dos encontros promovidos por grupos que colecionam os álbuns da Copa, com trocas de figurinhas entre crianças, jovens e adultos, diversos bairros começam a se preparar para torcer pela Seleção Brasileira durante a competição.

"A taça é nossa" Divulgação

Um dos locais que já entrou oficialmente no clima da Copa é a Rua Theóphilo Massad, no bairro Parque das Palmeiras. A iniciativa de pintar e decorar a via partiu da Associação Atlético WSM, que contou com o apoio de estudantes, professores, atletas da equipe WSM e moradores da comunidade.

Criatividade não falta para garantir o clima da Copa Divulgação

A ação transformou a rua em um verdadeiro cenário de festa, reforçando o espírito de união e confraternização que tradicionalmente acompanha os grandes eventos do futebol mundial.

Missão cumprida para a torcedora Divulgação

A coordenação dos trabalhos de decoração ficou sob responsabilidade da profissional de Educação Física Mirella Santiago, que liderou os voluntários na pintura e ornamentação do espaço. O resultado é uma rua colorida e preparada para receber torcedores e visitantes durante os dias de competição.

Moradores do Camorim trabalharam na ornamentação a noite Divulgação

A iniciativa demonstra como a Copa do Mundo continua mobilizando diferentes gerações e fortalecendo os laços comunitários, transformando as ruas da cidade em verdadeiros pontos de celebração da paixão nacional pelo futebol.

Outro bairro que já respira o mundial é o bairro Camorim. Moradores, crianças, atletas e jogadores da escolinha de futebol também iniciaram as ornamentações nas ruas principais do bairro.