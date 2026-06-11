Policia prende "Jou Jou" condenado pela Justiça por roubo de carros na costa verde - Divulgação/Polícia Civil

Policia prende "Jou Jou" condenado pela Justiça por roubo de carros na costa verdeDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/06/2026 19:54

Angra dos Reis - A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu, nesta quinta-feira (11), um homem de 28 anos condenado pela Justiça pelo crime de roubo de veículo. A ação foi realizada por agentes da 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), sob o comando do delegado titular Roberto Ramos, durante a Operação Olhos de Águia.

De acordo com a Polícia Civil, Josimar da Silva Barros, conhecido pelo apelido de “Jou Jou”, estava foragido da Justiça após ser condenado a 10 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela participação em um roubo de veículo praticado mediante grave ameaça e uso de arma.

Nessa quarta-feira (10), equipes da 166ª DP realizaram diligências no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, onde residem familiares do condenado. Ao perceber a aproximação dos policiais, Josimar conseguiu fugir do cerco montado pelos agentes e não foi localizado naquele momento. Após a fuga, o Setor de Inteligência da delegacia iniciou um trabalho de monitoramento e levantamento de informações para descobrir o paradeiro do foragido.

Em poucas horas, os investigadores identificaram que ele havia deixado Angra dos Reis e estava escondido na residência de sua companheira, em Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba. Com base nas informações obtidas, os policiais civis se deslocaram até o endereço monitorado e conseguiram localizar e prender "Jou Jou" sem resistência.

Segundo a Polícia Civil, a prisão integra a Operação Olhos de Águia, estratégia permanente da 166ª DP voltada à localização e captura de foragidos da Justiça por meio de ações de inteligência, monitoramento de alvos e cruzamento de informações. Segundo a polícia civil a operação continuará sendo realizada de forma permanente, com o objetivo de combater a impunidade e retirar de circulação pessoas procuradas pela Justiça.

A polícia pede a ajuda de moradores em fornecer informações que cheguem a esses foragidos. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0300-253-1177. O sigilo é garantido.