Policia prende "Jou Jou" condenado pela Justiça por roubo de carros na costa verdeDivulgação/Polícia Civil
Foragido condenado a 10 anos por roubo de veículo é preso em operação da Polícia Civil
Captura aconteceu em Conceição de Jacareí, após trabalho de inteligência da 166ª DP de Angra dos Reis dentro da Operação Olhos de Águia
Foragido por tentativa de homicídio em Nova Iguaçu é preso em Angra dos Reis
Suspeito de 36 anos foi localizado no bairro Belém; crime ocorreu em 2021 e deixou vítima com graves ferimentos na cabeça
Prefeitura anuncia melhorias para comunidades do Provetá e Praia Vermelha na Ilha Grande
Subprefeitura ouviu moradores e apresentou obras que incluem intervenções em cais, vias públicas e espaços de lazer
Ruas de Angra no clima da Copa do Mundo com pinturas e decoração verde e amarela
Moradores, estudantes e atletas se unem para transformar as ruas da cidade em cenário de torcida para o Mundial
Hemonúcleo Costa Verde abre neste sábado em clima de Copa do Mundo
Unidade funcionará em horário especial e terá decoração temático para receber doadores de sangue no dia da estreia do Brasil no Mundial
Defesa Civil inicia segunda convocação para o Projeto Agente Jovem 2026 em Angra dos Reis
Responsáveis têm até 11 de junho para confirmar presencialmente a participação das crianças selecionadas
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