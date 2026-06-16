Apreensão da PM no BracuíDivulgação/Polícia Militar
Homem é preso e adolescentes apreendidos por tráfico de drogas no Bracuí, em Angra dos Reis
Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, rádios transmissores, loló e dinheiro em espécie; um suspeito e um policial ficaram feridos durante a ocorrência
Polícia Civil prende suspeito apontado como líder de facção criminosa ligada ao tráfico em Angra dos Reis
Por ataque a policiais. Conhecido como "FB", o homem foi localizado em um apartamento no Parque das Palmeiras, área nobre da cidade, durante a Operação Olhos de Águia; ele é acusado de participar de ataque armado contra policiais civis
Operação Sicário apreende adolescente de 14 anos por homicídio e prende homem por associação ao tráfico em Angra dos Reis
Investigação da 166ª DP identificou adolescente como autora da morte de uma jovem de 17 anos; companheiro da suspeita também foi preso durante a ação policial
Motociclista morre após um acidente com ônibus na Rio-Santos em Angra
Na colisão a vítima de aproximadamente 50 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no asfalto. Outro acidente grave, foi registrado em Mambucaba
Hospital de Praia Brava retoma atendimento em "regime especial" após mobilização popular e pressão política
Manifestação reuniu moradores, usuários do SUS, funcionários, autoridades e reacendeu debate sobre a importância da unidade para a saúde pública de Angra dos Reis
Foragido condenado a 10 anos por roubo de veículo é preso em operação da Polícia Civil
Captura aconteceu em Conceição de Jacareí, após trabalho de inteligência da 166ª DP de Angra dos Reis dentro da Operação Olhos de Águia
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