Apreensão da PM no Bracuí - Divulgação/Polícia Militar

Apreensão da PM no BracuíDivulgação/Polícia Militar

Publicado 16/06/2026 09:56

Angra dos Reis - Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas nesse final de semana, (14), no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada na Rua das Acácias durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com a PM, os agentes avistaram três pessoas em atitude suspeita sentadas na calçada. Segundo a corporação, o grupo estaria comercializando entorpecentes no local. Ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Ainda conforme a Polícia Militar, um dos envolvidos resistiu à prisão, provocando uma luta corporal. O suspeito precisou ser encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) para receber cuidados médicos. Um policial militar que se feriu durante a ação também passou por atendimento.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam um celular, um dichavador de maconha, dois rádios transmissores, 10 frascos de loló, R$ 70 em dinheiro, 105 cápsulas de cocaína, 119 pedras de crack e 192 papelotes de maconha.

Os três envolvidos e todo o material apreendido foram levados para a 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. A unidade policial é responsável pelas investigações. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.