Chegada de "FB" à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Chegada de "FB" à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 16/06/2026 09:43

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis prenderam, nessa segunda-feira (15), Jorge Fabrício dos Santos Corrêa, de 31 anos, conhecido como “FB”. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado pelas investigações como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na comunidade das Casinhas do Bracuí e foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio contra agentes da unidade policial.

A ação foi realizada no âmbito da Operação Olhos de Águia, estratégia permanente da 166ª DP voltada à localização e captura de foragidos da Justiça por meio de trabalho de inteligência, monitoramento de alvos e cruzamento de informações. A operação foi coordenada pelo delegado titular Roberto Ramos.

De acordo com as investigações, desde maio deste ano, quando a Justiça decretou sua prisão temporária," FB" era considerado foragido. Após diligências e monitoramento, os policiais descobriram que ele estava escondido em um apartamento no bairro Parque das Palmeiras, em Angra dos Reis. O suspeito foi localizado e preso sem oferecer resistência.

Segundo a Polícia Civil, Jorge Fabrício deixou o sistema prisional em abril de 2026 e, pouco tempo depois, teria voltado a atuar em atividades criminosas. As investigações apontam que ele participou de uma ação ocorrida em 1º de maio deste ano, quando traficantes armados efetuaram disparos contra policiais civis durante uma operação realizada nas Casinhas do Bracuí.

Testemunhas ouvidas e diligências realizadas pelos agentes indicaram que o suspeito estaria portando um fuzil e teria participado diretamente da ação armada contra os policiais. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária, posteriormente autorizada pela Justiça.

Ainda segundo a investigação, o fuzil que teria sido utilizado por "FB" foi apreendido posteriormente pela Polícia Militar durante uma ação em que um dos seus seguranças foi morto em confronto com os agentes. A Polícia Civil informou que as forças de segurança de Angra dos Reis adotam protocolos de atuação prioritária contra criminosos que utilizam armas de grosso calibre, especialmente fuzis, com o objetivo de reduzir a circulação desse tipo de armamento no município.

Além da investigação por tentativa de homicídio, FB possui diversas anotações criminais relacionadas a tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios, conforme informou a corporação. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0300-253-1177. O sigilo é garantido.